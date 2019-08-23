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《偶運會》打工仔相處210偶像14hrs　「曝她真實人品」內幕瘋傳

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《偶像運動會》（簡稱《偶運會》）是每年都會播出的節目，雖然粉絲普遍因為錄製時間冗長又容易導致偶像受傷不太喜歡，但收視率穩定偏高的關係還是年年拍攝，今年中秋特輯已經在12日完成錄製，其中就有工作人員在論壇中分享印象最深刻的「禮貌偶像」。

▲《偶運會》每年都會舉辦。（圖／翻攝自MBC官網）

▲《偶像運動會》中秋特輯已經錄完了。（圖／翻攝自MBC官網）

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南韓論壇近日出現一篇「偶運會打工仔敘述的偶像美談」，撰文者首先表示自己是從《偶運會》紅毯到結束都參與的工作人員，大部分偶像主要都只跟製作人打招呼，他也認為那是理所當然的：「不過TWICE多賢走上班路紅毯的時候，連在後面跟我一樣是打工仔的人也一一對視打招呼。」

▲「偶運會打工仔敘述的偶像美談」文章傳遍各大社群網站。（圖／翻攝自PANN）

▲「偶運會打工仔敘述的偶像美談」文章傳遍各大社群網站。（圖／翻攝自PANN

撰文者印象非常深刻還特別仔細描述「不是點點頭而已，而是真的對每個人包含製作人都是一樣的打招呼方式，一一說著『麻煩你們了』、『你好，大家好』」。而當天多賢擔任《偶運會》主持人，錄影到回到休息室時，也是一樣看到每個人都打招呼。

「吃中餐了嗎」、「吃晚餐了嗎」、「會不會太熱」等等，多賢只要遇到每個工作人員都會主動打招呼外還會溫暖問候。撰文者進而透露：「多賢和經紀人一起對粉絲說對不起，說是因為自己粉絲才要待到這麼晚真的很抱歉，沒辦法親自上去（粉絲在的）觀眾席真的很可惜。」

▲「偶運會打工仔敘述的偶像美談」文章傳遍各大社群網站。（圖／翻攝自PANN）

▲多賢當天也趁著空閒和粉絲互動聊天。（圖／翻攝自PANN）

直到錄製結束，多賢換上輕便衣服也是一一跟工作人員對視打招呼說「今天真的很謝謝你們」，一整天下來都保持微笑和親切態度，讓撰文者忍不住讚嘆：「這天過後我都要為多賢著迷了，想到過去對偶像抱持的偏見真的很慚愧。」

最後，撰文者也特別強調其實每個偶像都有禮貌，只是多賢帶給他的印象最深刻。網友看了也都紛紛稱讚，「多賢真的很有禮貌」、「之前在機場遇到TWICE也真的是每個成員都笑容滿面」、「TWICE真的很替粉絲著想，從沒聽過她們在粉絲面前有擺過架子或臉色的事情」。

▲「偶運會打工仔敘述的偶像美談」文章傳遍各大社群網站。（圖／翻攝自PANN）

▲韓網反應。（圖／翻攝自PANN）

2019年《偶運會》中秋特輯出演名單共有42組偶像團體，但因為不是每一組都會全員出席，粗估有210位男女偶像參加，每年因為都有眾多項目要錄製，通常都會從早上7、8點開始入場，一直到晚上9、10點才結束，甚至還有一年超過0點。

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關鍵字

偶像運動會, 偶運會, TWICE, 多賢

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