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名廚凸槌！阿基師用老麵做饅頭…「硬梆梆」700弟兄咬不下去

記者蕭雅玲／台北報導

阿基師、亮哲與莎莎一起主持三立《能戰！全民新視界》節目，即將在8月31日每週六晚間播出，三人為了節目日前前進國軍禁地的營區，記者會上莎莎笑言，一次看到這麼多「小鮮肉」很興奮，最開心就是看到「軍中彭于晏」，原本以為軍人都很嚴肅，沒想到錄影一結束大家全都綜藝魂上身，秒變搞笑巨星，而她也不忘藉機偷摸「小鮮肉」的結實胸肌。

▲▼莎莎。（圖／三立提供）

▲莎莎、阿基師、亮哲出席《能戰！全民新視界》記者會。（圖／三立提供）

阿基師1978年在宜蘭當兵時，就是當伙房兵，相隔41年突襲軍中伙房，他發現軍中的伙房兵很多都擁有以及證照，且設備也變好，不像之前他當兵時，很多設備都很克難。他透露，當年剛入伍只是二廚，進到伙房長官看到他的資歷，直接把他叫進小廚房當廚師，回憶第一次做山東饅頭突槌的情形，「第一次要做給700多名弟兄吃早餐，因不知道軍中饅頭都是用老麵頭做，所以很陌生，沒想到做好的饅頭是又硬又小的『狗不理饅頭』！」當時長官吃了一口，便直接主管拿饅頭丟他說：「這要怎麼能吃！」

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▲▼莎莎。（圖／三立提供）

▲莎莎主持《能戰！全民新視界》，記者會上不忘偷摸「小鮮肉」的胸肌。（圖／三立提供）

後來為了突破窘境，他還私下塞小東西給老士官長，教他怎麼做軍中饅頭，他也說，當時做了很難吃的「狗不理饅頭」時，雖然有被長官處罰繞著餐桌匐匍前進，但現在回想起來，若不是當時有受罰，今天也做不出這麼專業的山東饅頭。

亮哲在主持完《冒險王》後便去當兵，笑說：「當時當的是憲兵，還是傳令兵的爽兵，所以沒有像阿基師這麼多豐功偉業可以講！」他透露，當年當了一年兩個月的憲兵，「因為太輕鬆，所以那段時光都在練身體，讓他練就了一身好身材。」

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