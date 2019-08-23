千萬點閱歌手飆阿妹《傲嬌》爆雞皮　結果對手一開口全場傻眼

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》今（23日）全球首播，參賽選手陳忻玥來頭不小，她在網路上的單曲《煙幕》已突破1400萬點擊率。她這回帶來難度頗高的歌曲《傲嬌》，爆發力十足的嗓音讓全場氣氛沸騰，孰料，她的對手「鳥人」吱吱同樣也是個實力派的歌手！

▲▼陳忻玥歌唱技巧十足。（圖／ETtoday）

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選手間許多人都聽過陳忻玥的歌聲，她詮釋張惠妹、徐佳瑩與艾怡良的《傲嬌》，歌唱技巧與爆發力十足。導師蕭敬騰表示：「我覺得妳聲音很軟，處理尾音特別細膩。」雖然直言說不出破綻，但也懷疑這首歌是否真的適合她。陶晶瑩也說：「妳真的很會唱，真的很有技巧。」不過同樣認為選歌上有問題。

▲▼「鳥人」吱吱演唱功力了得。（圖／ETtoday）

就在全場都沉浸於陳忻玥的歌聲後，接著上場的「鳥人」吱吱，帶來Adele 的歌曲《Chasing Pavements》，非常輕柔的嗓音瞬間吸引全場目光，無論是導師或是休息室的選手統統屏氣凝神地聆聽，甚至還有選手直呼「太傻眼了」，更獲得導師們的大力稱讚。

蕭敬騰稱讚吱吱：「我必須坦承，很好聽，唱得非常好，覺得妳是天份極高的選手，但是我有點不舒服。為什麼妳在唱她的版本餓時後，還要這麼貼近她嗎？但是我很喜歡妳的天賦。」 最終，吱吱以直落3的票數獲得晉級資格。

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

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