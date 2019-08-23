當喜憨兒的媽不容易！女星臉色慘白「難受到想吐」

記者林映妤／台北報導

藍正龍首部執導國片《傻傻愛你，傻傻愛我》以喜憨兒視角看世界，他特別邀請金鐘編劇徐譽庭打造劇本，恬妞、郭書瑤、陳竹昇、樊光耀及張庭瑚等人演出。金馬影后恬妞再度回歸台灣影壇，演出一路照顧唐氏症兒子的媽媽，「是我從影以來最緊繃的一次，每拍一個段落就累到傻傻在那發呆！」



電影描述喜憨兒小維渴望接接觸人群，並憧憬愛情的心情，一路對他悉心教育的母親也是電影中的一大靈魂人物。藍正龍思考過很多人選，到最後終於確定恬妞可以返台演出，才讓他放下心中一塊大石！其實他和恬妞認識十多年，但只是點頭之交，沒正式合作過，沒想到恬妞一看完劇本後，便欣然同意加入陣容，讓他感到非常開心。

▲▼《傻傻愛你，傻傻愛我》恬妞、樊光耀演出蔡佳宏的父母。（圖／華映提供）

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不過演出唐氏症兒子的媽，恬妞直呼是從影40多年以來的一大挑戰，「我拍了幾十年的戲，沒有經歷過一個這樣高難度的角度，開拍以來，我沒有一天能夠放鬆過。」

為了演好角色，恬妞的精神一直處於緊繃狀態，「這個媽媽很不好演，她的心裡總是起伏波折，非常複雜，甚至一個鏡頭中，她會有很多情緒變化。」她天天演到筋疲力盡，《傻》片堪稱是第一部讓她演到睡不著也吃不下，在片場胃痛到不行的電影。

恬妞回憶一場和樊光耀激烈爭吵的戲，她胃痛了一整天，「我的胃很好，從小到大沒有痛過，但那一天大吼演完，情緒都崩了，配合鏡位拍了3次，最後演到手腳冰冷，全身起雞皮疙瘩，而胃就得像要穿了一個洞一般的痛，一卡我就只能彎著腰走路。」

藍正龍非常擔心恬妞的狀況，她卻堅持要繼續拍攝，「但導演看我已經臉色慘白，直接想辦法用別的方式拍攝，要我唸口白就好。」好勝的她透露當時其實已經難受得想吐出來，但覺得不能在劇組面前丟臉，「我覺得一定要回家才能吐，一直硬忍，但回家我喝口水，坐下來就又開始回想我今天演得好嗎？」

▲▼《傻傻愛你，傻傻愛我》恬妞敬業精神感動藍正龍。（圖／華映提供）





在電影中與喜憨兒演員蔡佳宏（Leo）有許多重要的對手戲，恬妞表示當初不夠了解唐寶寶時，也會有很多單方面的想法，「會有一點無知，但一見到Leo，發現他很有想法，很有禮貌，人見人愛。」

和Leo對戲時，恬妞直呼他是演技天才，「他的演出很難接招，拍5次都會有5次不同的表現，太厲害了，我覺得周星馳都演不過他，我是服了他啊！」2人因演出母子而建立濃厚感情，她笑說：「我的戲殺青了，我有空還是會到現場去看他的表現，等著他幫我取綽號，太可愛了。」《傻傻愛你，傻傻愛我》11月1日上映。