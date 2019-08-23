忍者VS以父之名「神改編」　《聲林》周湯豪：表演很屌！

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》今（23日）全球首播，一組對決中，盧子杰與陳可欣兩位選手都改編周杰倫的歌曲，截然不同的音樂風格讓導師們聽得意猶未盡。最終，導師選擇時票數也一度拉扯，直到第5票才讓盧子杰晉級，不過導師們也對陳可欣喊話「還沒結束」，或許相當有機會獲救。

▲▼盧子杰改編周杰倫《忍者》。（圖／ETtoday）



化身「蝙蝠」的盧子杰改編《忍者》顛覆以往大家對這首歌的認知，導師林宥嘉大力稱讚：「蝙蝠sende很好，感覺改編的時候想要跟別人不一樣，但又合理，很精彩。」周湯豪也說：「我很喜歡你，剛剛那段表演很屌。你讓我想到Ed Sheeran，但是你很有自己的特色。」

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▲周湯豪對兩位選手都有不錯的評價。（圖／ETtoday）

扮演「貓頭鷹」的陳可欣則是改編《以父之名》，個人特色十足，演唱風格頗具韻味，陶晶瑩表示：「我其實本來也要選蝙蝠，但是我又很期待貓頭鷹。因為我覺得妳太怪了，是屬於未來可能會覺得有一點是外星人類的，比如說林宥嘉、華晨宇。」陳可欣也笑說陶晶瑩看人很準，「我確實蠻怪的」。

▲▼陳可欣的演唱風格相當獨特。（圖／ETtoday）

最終盧子杰以3比2的票數晉級，但導師們紛紛向陳可欣喊話，林宥嘉說：「對貓頭鷹很有印象。」蕭敬騰也為她打氣：「不用氣餒，還沒結束。」而她本人也相當樂觀，「我覺得應該有機會吧，凡事往好的想。」

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

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