林依晨師妹拍《小女花不棄》出意外　車禍留「後遺症」超挫折

記者林奕如／台北報導

林依晨睽違5年回歸電視劇，主演《小女花不棄》中視9點檔播出，4歲以上收視飆升破1.15，觸及人數38萬3千人。她的師弟林柏宏、師妹黃心娣劇中也有吃重演出，黃心娣飾演反派角色柳青蕪，當時在大陸拍攝，沒想到轉景時發生車禍，讓她造成後遺症。

▲黃心娣飾演《小女花不棄》反派。（圖／中視提供）

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黃心娣出車禍後，當下還有不少戲要拍，為了不耽誤進度，只好休息一兩天就上工，她發現自己車禍後出現記憶力變差的後遺症，古裝劇台詞本就文言繞口，光是兩句台詞她就要背很久，而這不可抗拒的狀態讓她挫折感很重，所幸順利殺青。戲播出後，她飾演的反派角色被觀眾罵翻，這也表示她對人物的詮釋是成功的，對演員無疑是最大的反饋。

▲林依晨主演《小女花不棄》圈粉。（圖／中視提供）

劇中角色柳青蕪是武林高手，她拍起武打戲架式十足，但她私下透露自己有懼高症，「我是俠女，要很帥站在屋頂上射箭，弓又很重。」帥氣的鏡頭背後她都得先克服心理恐懼，而拍攝期也因此小傷不斷，所以拍完對武打這部份印象很深。

拍攝壓力大，黃心娣在劇組完全不忌口，甚至為了紓壓，她完全沒有節制飲食，還每天一杯焦糖瑪奇朵或奶茶，拍完很累回到飯店，她還會點燒烤外賣，空閒時也愛吃火鍋，放縱到助理提醒她要節制一些，但她依舊胖不起來。