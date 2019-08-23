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葉星辰《男神》曖昧謝佳見放閃！狂摔N次「全身緊貼」怕壓壞他

記者林奕如／台北報導

謝佳見跟葉星辰在台視、東森《男神時代》放閃，一改過去的吵吵鬧鬧，將會有很多的粉紅泡泡橋段，從天鵝船上相擁、為躲書迷粉絲兩人全身上下緊貼，還一起過夜甚至差點親在一起，但兩人卻說這些曖昧互動都是因意外而起，自嘲他們根本就是「意外CP」。

▲《男神時代》葉星辰跟謝佳見共處一室差點親下去 。（圖／東森提供）

▲葉星辰跟謝佳見劇中曖昧升級。（圖／東森提供）

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謝佳見透露拍天鵝船的那場戲，是他跟葉星辰第一次到碧潭，兩人興奮的東看西逛、還拍紀念照，被工作人員虧像校外教學的感覺。謝佳見笑說：「我之前一直以為碧潭只是個地名，今天來才知道這裡這麼漂亮。而且我很久沒到戶外了，所以玩得很開心。」

▲《男神時代》葉星辰跟謝佳見共處一室差點親下去 。（圖／東森提供）

▲葉星辰跟謝佳見去碧潭出外景。（圖／東森提供）

葉星辰則說：「我的包包還被工作人員塞滿東西，又是水又是面紙、電扇的。就連踩船的時候也是對面攝影機的那艘船，綁根繩子牽著我們這一台，我們超像被帶去野餐的。」

▲《男神時代》葉星辰跟謝佳見共處一室差點親下去 。（圖／東森提供）

▲《男神時代》男女主角關係大進展。（圖／東森提供）

謝佳見與葉星辰共處一室過夜，劇情設定她要摔下床，還要剛好摔在謝佳見身上，狀似下一秒就要親下去的曖昧，光喬姿勢跟「試摔」就超級多次。葉星辰說：「因為要演不小心手滑，又要自然、表情又漂亮的壓在身上其實很不容易。姿勢OK了，頭髮卻遮到臉，髮型OK了，表情又不太好，又怕會真的壓到他，現場其實來回了很多次。」沒有冷氣、又塞滿工作人員的房間內蓋厚棉被對戲，他們直呼當下腦中都只有「熱、超熱」感覺，根本浪漫不起來。

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