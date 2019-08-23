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「辣台妹」獨秀1打2　雙人組帶舞群挑戰《聲林》魔咒

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》今（23日）全球首播，19歲的曾薀帆對上「雙人組」蚊子與曼萍絲毫不膽怯，還以頑童MJ116的歌曲《辣台妹》應戰。曾薀帆超放得開的演出獲得導師好評，蚊子與曼萍的舞蹈加上舞群讓表演更有力道，評分過程票數一度拉扯，最終則是由曾薀帆以3比2的票數順利晉級。

▲▼《聲林之王2》。（圖／ETtoday）

▲曾薀帆對上雙人組蚊子與曼萍。（圖／ETtoday）

飛行導師周湯豪先是稱讚曾薀帆，「唱一些比較嗨的歌，現場沒有那個氛圍是會有一點尷尬，但妳在表演上面是放得非常開的。」但他也給予建議，「但是我覺得一個很大的問題，其實留白是很重要的，妳有放掉，當妳炸的時候戲劇性會比較出來。」

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▲▼《聲林之王2》。（圖／ETtoday）

▲▼曾薀帆充分展現舞台魅力。（圖／ETtoday）

▲▼《聲林之王2》。（圖／ETtoday）

隸屬韓國知名舞蹈工作室One million的飛行導師劉隽則認為，曾薀帆的演出較像是照著老師排的動作在跳，內容略顯缺乏層次感；蚊子與曼萍的部分，劉隽則認為聲線與舞蹈風格有些不搭。

▲▼《聲林之王2》。（圖／ETtoday）

▲雙人組的演出張力十足。（圖／ETtoday）

落到待定區的蚊子與曼萍難免有些難過，雖然聽說以往帶舞團比賽都會失敗，但還是想打破這個魔咒。她們隨後表示「可以參加比賽就很開心了」，只見主持人Lulu趕緊上前打氣：「不能這樣講！妳們就是要當明星的人，妳們就是明星！」

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

「 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：
https://junglevoice.ettoday.net/
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：
https://goo.gl/dWj4E2 

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