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周杰倫2字吐心裡話！　周湯豪被當「瘋子」霸氣喊：我會繼續瘋

記者翁子涵／台北報導

周湯豪日前接受MyMusic主持人陳大天專訪，為了歡迎他，節目不僅以螢光綠色系布置現場，陳大天和工作人員都穿上螢光綠T，還特別準備了各式珍珠甜點，讓周湯豪一進門樂得大男孩本色全都露，他自爆是甜點達人，特別愛吃杏仁，更笑說：「今天好像是來上美食節目的」。

▲▼周湯豪在MyMusic節目挑戰「耳力」。（圖／MyMusic提供）

▲周湯豪在MyMusic節目挑戰「耳力」。（圖／MyMusic提供）

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談到新EP《WHAT A LIFE》製作過程，周湯豪坦言從歌手轉變成製作人所承受的壓力與反對始料未及，「當時不僅害怕市場不買單，大家還覺得我是個瘋子，甚至連身邊的人都不支持。」但他堅持從製作、企劃、包裝、造型甚至到宣傳全面主導，就是想跳脫傳統唱片的作業方式，「我就是要屌的東西酷的東西，Nick的品牌，不只是音樂而已！」

▲▼周湯豪在MyMusic接受主持人陳大天專訪。（圖／MyMusic提供）

▲周湯豪在MyMusic接受主持人陳大天專訪。（圖／MyMusic提供）

周湯豪透露自己最喜歡《兩秒終》MV的氛圍和意境，「是那種我來我走有我無我，都沒人在乎的荒謬與無形。」新歌不僅得到大家喜愛，還被周杰倫與鄧紫棋讚賞，周杰倫在IG限時動態大讚他新歌《i GO》好酷，讓周湯豪驕傲笑說：「音樂圈需要瘋子，我會繼續瘋下去！」

此外，周湯豪還接受了「耳力」大挑戰，也就是將他的歌曲倒轉只聽5秒必須猜出歌名，沒想到他竟然五首都答對，抱走了市價9457元的小廚師馬可波羅的好禮包，讓他開心直喊要帶比莉姐吃大餐。

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