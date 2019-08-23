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謝忻崩潰謝罪又被阿翔切割！Gino「8字箴言」送給她

記者林奕如／台北報導

阿翔、謝忻不倫戀延燒至今，阿翔休息2個月復出，謝忻則是21日公開道歉，Gino和兩人同門，他今代言男性私密清潔護理品牌，坦言跟兩人都不熟，反而跟浩子還會私約，但他曾和謝忻一起主持節目，肯定她的敬業態度，「人非聖賢，孰能無過。」

▲GINO談謝忻。（圖／民視提供、記者張一中攝） ）

▲GINO談謝忻：「人非聖賢，孰能無過。」（圖／民視提供、記者張一中攝） 

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Gino在2014年曾和謝忻主持《流行新勢力》，他透露，謝忻得到瓜哥（胡瓜）的真傳，在進棚前會鉅細靡遺去對腳本上每一個字、每一個段口，是一個非常認真的主持人，這次不倫戀重創事業，她崩潰謝罪，他則說：「如果真的做錯面對它，除了不要再做錯事，要做更多公益，做更多好事情，用正能量幫助社會愈來愈好，大家願意給他們機會，相信公司會幫她安排好工作。」

▲Gino代言男性私密保養品。（圖／民視提供）

▲Gino代言男性私密保養品，吸引粉絲到場。（圖／民視提供）

他前幾天也有去錄《綜藝新時代》，也說阿翔復出後，對工作認真度還是一樣，只是比較憔悴、換了髮型，Gino幽默開玩笑：「其實我跟浩子比較熟，等浩子下次出事，我一定幫忙回答。」外界說浩子神隊友，他表示，他（浩子）跟阿翔這麼多年像家人，記者會很真誠回答問題，我也學到一課。」

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Gino, 大時代, 賀良才, 民視, 阿翔, 謝忻, 浩角翔起, 浩子

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