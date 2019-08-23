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男友流汗下面有異味「愛愛後分手」　Gino聽女閨蜜抱怨太可怕了

記者林奕如／台北報導

Gino代言男性私密清潔護理系列，今到世貿美容展擔任一日店長，吸引不少粉絲搶著合照。他笑說，以前不懂得保養，僅用水沖一沖私密處，或是用肥皂、沐浴乳太用力清洗，結果重要部位「魯」到破皮，現在有專門產品，完全不用擔心。

▲Gino代言男性私密保養品。（圖／民視提供）

▲Gino代言男性私密保養品。（圖／民視提供）

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他分享，自己有私密處保養觀念從學生時代就開始，當時有女生朋友把他當姐妹，會跟他聊到男友愛打球，算是容易流汗體制，甚至下面有異味，親密接觸時讓她不舒服，也很怕感染，但因為愛他勉強忍受，但最後兩人還是分手了，Gino說：「如果女生有困擾，男生應該要好好解決，也要找對方法。」

▲Gino代言男性私密保養品。（圖／民視提供）

▲Gino談到以前曾經洗澡太用力，把重要部位洗破皮。（圖／民視提供）

他親自體驗一個月，由於該產品標榜有瑪卡（壯陽保健食品）成份，Gino大笑直呼：「這一個月比較不一樣，比較容易亢奮，去健身房也很有力。」他年近40歲，日前被拍到和小13歲緋聞女友夏宇禾同居，他依舊不認：「我的工作一輩子單身。」他也不擔心年紀大力不從心問題，自豪保養好：「我的狀況很好。」舉例現代社會有人68歲還能當爸。

被問到幾歲要結婚，Gino鬆口，43歲以後才會考慮步入婚姻，他相信男生年紀比女生大一點，感情比較穩定，而且男生經濟有基礎，談起戀愛比較不會離婚。他以前28歲時約會過小一輪對象，當時不能接受，但現在都不設限年紀。

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Gino, 大時代, 賀良才, 民視

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