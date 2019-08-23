正妹身材超辣⋯蕭敬騰「哇」　陶晶瑩：其實不用穿緊身衣

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》今（23日）全球首播，來自大陸的張芮僑穿著一席獅子裝扮的緊身衣登場，好身材一覽無遺，就連導師蕭敬騰第一眼看到都忍不住「哇」了一下，陶晶瑩更笑說：「其實只要帶面具就好，不用穿緊身衣。」林宥嘉則說「好像在看獅子王的真人版」，事實上，她確實曾出演過。

▲▼張芮僑的裝扮讓導師們相當驚喜。（圖／ETtoday）

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張芮僑曾出演過百老匯音樂劇《獅子王》飾演娜娜，這回登上《聲林》舞台也化身獅子，希望能像其一樣充滿力量，不僅如此，她選唱蕭敬騰所屬獅子合唱團的歌曲《美麗、醜與我》。在她演唱過程中，蕭敬騰露出奇妙的表情，隨即講評也先詢問張芮僑「妳覺得自己剛才做得怎麼樣」。

▲▼張芮僑曾出演百老匯音樂劇。（圖／ETtoday）

蕭敬騰坦言，認為張芮僑沒有完全準備好，他說，這首歌才出不久，任何人對這首歌都是陌生的，但仍誇讚：「妳在我心中還是有一個高度，聽到妳聲線裡很好的本質。」不過她最後仍以3票晉級。至於來自浪Live的對手羅雯欣，則可能是因為過度緊張，沒能獲得導師們青睞，落入待定區。

▲張芮僑與羅雯欣對決。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

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