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小S控范瑋琪「這個人就是雙面人！」　清算恩怨舊帳：口口聲聲說是好朋友

記者李玟儀／綜合報導

小S與蔡康永主持的《花花萬物》第2季日前開播，節目中她和來賓喬欣聊到演藝圈中的朋友，意外發現兩人對待好友的共通點就是希望自己是對方的唯一，她以范瑋琪為例，因為對方找了別人當飛飛翔翔的乾媽，這件事讓她耿耿於懷。

▲▼小S調侃范瑋琪「雙面人」。（圖／翻攝自微博）

▲▼小S調侃范瑋琪。（圖／翻攝自微博）

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▲▼小S調侃范瑋琪「雙面人」。（圖／翻攝自微博）

小S和范瑋琪是多年的好友，但對方卻有一件事讓她越想越氣。她說范瑋琪口口聲聲說：「娣妳是我最愛的人。」經常對她說「妳是我最好的朋友」，當年飛飛翔翔出生後，她興奮地要小朋友叫乾媽，結果范瑋琪卻說乾媽是別人，這讓她大吃飛醋，當著蔡康永的面說：「你看她這個人就是雙面人。」

▲▼小S調侃范瑋琪「雙面人」。（圖／翻攝自微博）

▲小S調侃范瑋琪「雙面人」。（圖／翻攝自微博）

不過當小S被問是否有因為這件事影響她和范瑋琪之間的友情，她幽默地故意擺出假笑，「當然是沒有！呵呵呵，我們已經20幾年，區區一個乾媽算什麼啊！」嘴上說著不在意，但職業假笑卻成為亮點，而蔡康永則在一邊吐槽，「剛不是說不想當乾媽嗎？」調侃小S言不由衷。

▲▼小S調侃范瑋琪「雙面人」。（圖／翻攝自微博）

▲▼小S調侃范瑋琪。（圖／翻攝自微博）

▲▼小S調侃范瑋琪「雙面人」。（圖／翻攝自微博）

事實上小S與范瑋琪近幾年頻傳失和，這次她在節目中吐槽對方「雙面人」，為了避免有心人士以此大作文章，她還是補了一句：「范范我愛妳啦！」證明兩人關係一如往常。

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