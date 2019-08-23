記者張筱涵／綜合報導

台灣偶像劇《18禁不禁》2007年播出，主要探討青少年兩性關係和性關係引起熱烈討論，也開啟了許多明星的演藝之路，其中飾演郝又佳的張家寧擁有水汪汪的大眼睛和甜美氣質，但2013年後就淡出演藝圈定居美國，23日久違和周曉涵聚會啦！

▲《18禁不禁》在2007年播出時廣受歡迎。（圖／翻攝自網路）

周曉涵23日午間新增一張照片說：「還記得18禁不禁的蓓蓓和又佳嗎？」仔細一看發現是她和張家寧聚餐自拍，對方和12年前相比只有穿著變得成熟小女人，外表沒有變化太多，還是一樣擁有水汪大眼和甜美笑容，而這難得的組合也吊出一堆七、八年級粉絲陷入回憶。

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▲周曉涵曬出和張家寧的合照。（圖／翻攝自周曉涵臉書）

另外，張家寧家境富裕在父母的細心照護下成長，是一名地產千金，2007年以《18禁不禁》正式出道後，還拍攝過《黑糖群俠傳》、《逆風18》和《陽光總在風雨後》等作品，忙於演藝事業同時還在2010年順利從輔仁大學心理學系畢業，接著就到美國加利福尼亞整合學院進修，取得諮商心理學碩士。

▲張家寧定居於美國育有1子。（圖／翻攝自changewithchang.com）

張家寧就此退出演藝圈，專心於心理相關事業，2014年5月20日和周以哲在美國結婚，現在是舊金山冬灣中文心理諮商的心理諮商師，可見在常見問題部分有註明她的收費方式，個人諮詢50分鐘是美金160元（約台幣4800元）、情侶／家庭諮詢90分鐘是美金288元（約台幣8640元），等於一天如果各接一組月收入可有台幣40萬元，一年就有台幣480萬元的收入。

▲張家寧貼心在官網列出價格和常見問題。（圖／翻攝自changewithchang.com）

▼《18禁不禁》主題曲。（影片／取自福茂唱片YouTube，如遭刪除請見諒）