《RUN新聞》愛情丘比特來了！鄭茵聲、熊熊聯手幫小鬼找幸福

娛樂中心／綜合報導

《星光雲！RUN新聞》本周邀請到發行個人首張專輯《預告幸福》的鄭茵聲，她將擔任「愛情丘比特」，與熊熊聯手幫小鬼在東區找幸福，究竟這次最終誰會不好意思要害小鬼幸福了呢？喜歡他們的網友記得鎖定8／26下午5點「ETtoday星光雲」粉絲團&APP哦！

▲鄭茵聲推出首張個人專輯《預告幸福》。（圖／索尼音樂提供）

網路天團「這群人TGOP」演技派女星鄭茵聲，先前就以《稻草》、《愛情日期》兩首抒情歌曲在網路上掀起一波熱潮，這次發行個人首張專輯《預告幸福》，延續以往茵式情歌甜蜜的氛圍，專輯概念更強調「不好意思要害你幸福了」！第三波主打《預告幸福》的MV已於8／20在YouTube首播。8／26下午５點，鄭茵聲將光臨《星光雲！RUN新聞》和熊熊聯手幫小鬼找幸福，究竟小鬼最後會情歸何處？記得準時鎖定節目，與鄭茵聲一同來尋找小鬼的幸福！

請繼續往下閱讀...

▲《星光雲!RUN新聞》主持人 小鬼、熊熊 。（圖／記者莊逸馨攝）

《星光雲！RUN新聞》由小鬼、熊熊主持，節目將在8／26下午5點直播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、《ETtoday星光雲粉絲團》還有《星光雲APP》同步播出，千萬不要錯過了哦！