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《101》李鎭赫台灣見面會票價分3種！中午約粉絲暖心準備吃的

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像李鎮赫（藝名：偉、WEI）雖然高人氣落選了選秀節目《PRODUCE X 101》，但累積大批死忠粉絲的他也確定以solo形式出道，他更宣布10月13日即將在台北國際會議中心展開首度粉絲見面會，票價已出爐！

▲《101》李鎭赫來台票價分3種！中午見台粉貼心準備吃的。（圖／執行力整合行銷提供）

▲《101》李鎭赫即將來台舉辦粉絲見面會。（圖／執行力整合行銷提供）

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李鎮赫出身男團UP10TION，來自神話成員Andy創立的TOP Media經紀公司，不過成團近4年火紅程度未如預期，今年他便與成員金宇碩（藝名為宇信）參加《PRODUCE X 101》，雙雙都獲得極高關注度，金宇信更是以第二名之姿當選限定團體X1，預備下周出道！

原本外界看好也能入選X1的李鎮赫，卻在決賽拿到「14名魔咒」劇本，意外落馬的他挾帶著高人氣，日前宣布展開solo活動，8月於首爾啟動首次粉絲見面會，4500張門票賣光，9月到泰國，10月13日則將登上台北國際會議中心（TICC）舉辦《진혁：해 T.Y.F.L》粉絲見面會台灣場。

▲《101》李鎭赫來台票價分3種！中午見台粉貼心準備吃的。（圖／執行力整合行銷提供）

▲《101》李鎭赫來台票價分3種。（圖／執行力整合行銷提供）

特別的是，本次見面會時間訂於中午12點，是李鎭赫為了體恤見面會週日隔天還要上班上課的粉絲，他也擔心粉絲肚子餓，在活動結束後也準備了餐盒給大家，此外主辦單位也將從一早於TICC一樓備有一系列互動遊戲，希望大家能盡早來到會場，在等待與李鎭赫見面前的早午餐時間也不會無聊。

而見面會票價也出爐，分為4500、3500與2800元共3種，主辦單位表示福利將於近期公開，預計9月7日中午12點於ibon售票網站及全台7-11門市ibon機台正式開搶，詳細售票資訊可上主辦執行力整合行銷FB粉絲專頁查詢。

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關鍵字

李鎮赫, PRODUCE X 101, UP10TION, 日韓風

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