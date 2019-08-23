太妍染金髮3個月「頭頂髮嚴重斷掉」　粉絲心疼：漂髮真的傷

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女歌手太妍經常為了回歸，嘗試各種不同的造型，最近則是經常以金髮現身，襯托出原本就很白皙的膚色，彷彿仙女下凡。不過，頭髮進行多次漂色，也因此出現副作用，她20日開啟驚喜直播，卻因為頭頂長出新生髮，令粉絲稱讚「翹起來的頭髮很可愛」，她卻為此相當困惱。

▲太妍染髮導致頭髮斷裂，再度長出新生髮。（圖／翻攝自Youtube）

為了慶祝愛犬ZERO生日，太妍20日開啟直播與粉絲進行對話，她5月換新造型染成金髮，近來卻因漂色導致頭髮斷光光，再度長出的新生髮處於過度期、頭髮的短髮不斷翹起來，雖然被粉絲稱讚「很可愛」，她卻無奈地表示「怎麼辦，這頭髮要變長要花多久時間啊？可不可以請頭髮短的人跟我說說。」有人回答「1年」，她只好爽快放棄，問著愛犬「明年你生日的時候，我的頭髮會長到哪呢」。

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▲▼太妍頭髮一直翹起來，令她困擾不已，但後來決定爽快放棄不理。（圖／翻攝自Youtube）



太妍雖是以幽默的方式表達困惱，也讓粉絲感到心疼。事實上，她當天也被問到「這次共漂了幾次髮」，她誠實回答「只漂一次」，次數出乎意料少，但或許是長久累積造成髮質不健康，引起頭髮斷裂的情況，令網友震驚留言「漂髮真的很傷」、「雖然可愛但有點不捨」。