《聲林》美女選手「背後有納豆」：要讓蕭敬騰愛上我！

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》今（23日）全球首播，第一組上台對決、化身美人魚的選手安雨晨一出場就有不少戲份。在她出場時，後方選手介紹的畫面有著公司老闆納豆的照片，引起眾人討論，接著被問到參賽原因，她則直接向導師蕭敬騰告白「我來這裡是為了讓蕭敬騰老師愛上我」，讓蕭敬騰害羞地問「我嗎」！

▲▼安雨晨向蕭敬騰告白。（圖／ETtoday）

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安雨晨表示，從蕭敬騰開始參加比賽的時候就有在關注，「我對他的那種愛是崇拜的。」蕭敬騰也稱讚「我覺得妳很漂亮」，讓一旁的陶晶瑩疑問：「你是說戴著面具的時候？」就連林宥嘉也忍不住虧說：「這感覺是我戴安全去買水煎包，被老闆說帥哥你要幾個。」逗得全場大笑。

安雨晨是納豆經紀公司旗下的藝人。（圖／ETtoday）

回歸正傳，安雨晨的對手也非省油的燈，29歲的王若羽曾發行過專輯，現場舉凡主持人Lulu與飛行導師周湯豪都對她有些了解。王若羽演唱張學友的《秋意濃》，安雨晨演唱艾怡良《我們的總和》，兩人音色都非常突出，且有一定能力的唱功，最後則是由安雨晨以3比2的票數獲勝晉級。

▲王若羽與安雨晨對決。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

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