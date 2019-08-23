《不能是朋友》褚克桓什麼星座？　專家解析「雙面性格」全面攻陷周惟惟

記者李玟儀／綜合報導

台劇《我們不能是朋友》討論度爆紅，劇中的主角都不是大眾過去認為的「好人」，像是男主角褚克桓是股票操盤手，平時性格冷靜果斷、頭腦精明，但在愛情中卻很微妙，有了交往10年的女友但又對周惟惟動心，有星座專家分析，褚克桓的人物特質完美詮釋了巨蟹座的溫柔與堅毅。

▲《我們不能是朋友》引爆討論熱潮。（圖／八大提供）

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「SELF心理占星」認為褚克桓應該是巨蟹座。從褚克桓劇中的特質來看，在工作中舉手投足散發成熟男性的魅力與紳士，在感情中雖然勇於追求，但無法果斷解決愛情中的難題，一邊追求新歡，一邊卻對舊愛逃避拖拉，這種兩面性無疑是典型的渣男。

褚克桓忠於自己的感受、擅長表達自己的感受，是典型的開創星座（牡羊、巨蟹、天秤、魔羯）特質，其中巨蟹座的守護星是月亮，情緒容易隨著陰晴圓缺而變動，他們的感情來勢洶洶，帶著強烈的目標性，同時會一點一滴地滲透對方。

▲高子媛。（圖／翻攝自愛奇藝）

除此之外，巨蟹座有著超強的同理心與共情能力，能夠感受對方想要什麼，進而溫暖對方缺失、需要呵護的部分，同時也具有療癒傷痛的能力，逐步地將對方內心陰鬱的角落填滿、傷口癒合，周惟惟就是這樣被褚克桓攻陷。

以褚克桓來說，他早就知道和高子媛之間的愛已經消退，只是家人般的存在，但巨蟹座的被動、逃避與重信，讓他無法輕易將高子媛推開，最後愛情變親情，愛人變家人，儘管家人也是一種愛，但卻不同於伴侶，「我們可以定義一個人在我們生命中的角色，但不能把感情錯判。」