崔佩儀因教育觀念鬧離婚　曾被兒嗆「媽毀了我一生」

記者許逸群／台北報導



女星崔佩儀以「花系列」電視劇女主角走紅，之後嫁給韓裔美國人，並育有一子，生活看似幸福圓滿，但她卻坦言：「跟老公聚少離多，常常一人在家；也因教育理念不同爭執不斷。」希望經由《風水！有關係》團隊指點改善。

▲「風水」團隊探訪崔佩儀住家。（圖／緯來提供）

崔佩儀老公因工作關係經常外派出國，夫妻倆聚少離多，兒子也即將出國留學念書，家中只剩下她一人獨守空閨。「風水」團隊點出問題在客廳的船型擺設朝外放，代表家人容易出遠門；而廚房外推格局，代表出外求食，也容易造成家人、孩子想外出發展，建議將瓦斯爐往內移可化解煞氣。

崔佩儀對孩子學習相當用心，經常上其他節目透露，讓兒子學了很多才藝，行程塞好塞滿，功課變差也會祭出懲罰，給外界「虎媽」一族形象。但她自招其實在家相對弱勢，老公強勢兒子也很有主見，還曾遭兒子嗆聲：「媽媽毀了我一生！」

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崔佩儀自曝，因孩子教育觀念不同，夫妻兩人曾吵到鬧離婚，「有次吵到我離家出走鬧離婚，結果老公竟秒答應！」風水團隊表示她家大門不對稱，左大右小代表「女主人沒地位」，謝沅謹老師也點出大門打開的整片鏡子，「開門見鏡導致口舌紛爭多」，建議將鏡子貼起來改善。