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被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

記者田暐瑋／綜合報導

安宰賢和老婆具惠善婚變後開撕，更爆出他因為嫌棄老婆乳頭不漂亮，揚言要離婚的離譜對話，引發全民憤慨。安宰賢22日宣稱近期要公開兩人的KAKAO TALK對話，沒想到卻被具惠善秒反擊：「我根本不用這個通訊軟體！」臉被打得超腫，過沒多久有網友發現安宰賢方偷偷改掉了聲明標題，狂酸：「看來是女友太多搞混了呢。」

►點我看更多【具惠善、安宰賢婚變】相關報導

安宰賢方22日上午發表聲明，韓媒9點51分發出的新聞標題上寫「安宰賢方面，正在準備公開所有KAKAO TALK對話記錄」，沒想到具惠善10點不到就立刻反擊：「我根本不用KAKAO TALK。」到了10點39分，有網友發現韓媒把安宰賢方的聲明標題偷偷改成「準備公開所有文字對話記錄」，引起討論。

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▲具惠善和安宰賢一來一往在IG發文引起熱議。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

▲安宰賢和具惠善開撕。（圖／翻攝自微博）

對比具惠善打臉文條理清晰，安宰賢雖然漏洞百出，引起網友狂酸，「他是來搞笑的嗎？光速打臉」、「大型尷尬現場」、「連生活了這麼久的妻子不用KAKAO TALK都不知道，看來是跟多少女性聊天然後記混了呢」、「小姐姐可不是隨便任你玩玩的好嘛」、「看他還要鬧出多少笑話」。

▲安宰賢改標題。（圖／翻攝自微博）

▲安宰賢改標題。（圖／翻攝自微博）

據韓媒《edaily》報導，安宰賢為了和具惠善離婚，找朋友幫忙向銀行借了韓幣1億元（約台幣300萬元）。友人透露：「安宰賢說『具惠善說離婚的同時也失去了工作，所以要求了協議金，協議金包含當初結婚典禮捐出的上千萬元，所以他才緊急去貸款。」

安宰賢、具惠善曾在2017年出演實境秀《新婚日記》曬恩愛，然而隨著婚變風波越演越烈，《新婚日記》工作人員過去訪談內容再次被翻上檯面，當時節目作家在受訪時，就曾坦承節目工作人員都有發現，安宰賢在鏡頭前的表現跟私下差很多，並不是觀眾眼中的寵妻暖男，甚至讓剪接師一度很困擾，有看過未剪輯版本的工作人員便表示：「看了具惠善跟安宰賢的婚後生活，不敢結婚了」、「安宰賢好煩人」。

▲安宰賢改標題。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）
  

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安宰賢, 具惠善, 安宰賢具惠善, 離婚

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