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贈票／逆襲神團NU’EST全員到齊 九月完整體登台！

▲（圖／主辦單位Live Nation Taiwan提供）

活動小組／綜合報導

台灣的L.O.Λ.E們終於等到完整體的NU’EST了！破除團體「7年魔咒」的NU’EST從2012年出道後大受歡迎，2017年JR、白虎、旼炫和REN 透過參加PRODUCE 101累積大量人氣，同時子團NU’EST W活動也獲得多項音樂大獎，聲勢銳不可擋。今年全體成員續約後，展開出道以來第一次全員到齊的演唱會巡迴，現在下載《ETtoday星光雲》App參加抽票活動，跟NU’EST一起來場極具意義的演唱會吧！

NU’EST即將在9月14日挾帶高人氣席捲台灣，十分期待成員們會在2019 NU'EST CONCERT 中帶來什麼驚喜給台灣粉絲們，主辦單位也透露，除了可以看到久違的5名成員一起在舞台上展現招牌刀群舞外，每位成員也準備各具特色的SOLO表演，並指定增加延伸台與側邊舞台，就是要近距離與粉絲互動，共創美好回憶。不想錯過一賭NU’EST展現魅力爆發的機會，趕緊下載《ETtoday星光雲》App參加「抽NU’EST CONCERT IN TAIPEI 門票」吧！

【活動方式】

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◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「抽NU’EST CONCERT IN TAIPEI 門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 8月23日至8月27日2359止。
◎得獎獎項： 2019 NU'EST CONCERT 門票。一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

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關鍵字

NU’EST, 巡迴演唱會, 贈票, App, 星光雲App

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