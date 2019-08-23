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《德魯納》結局爆9年前《九尾狐》就劇透！　「滿月房內壁畫」片頭LOGO藏線索

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》倒數4集大結局，隨著高青明（李到晛飾演）現代模樣被曝光後，張滿月（IU飾演）和具燦星（呂珍九飾演）為什麼會牽起緣分以及未來會如何都叫觀眾相當好奇。而韓綜《躺床熬夜追劇吧》（暫譯，이불쓰고 정주행）竟然指出結局早在9年前《我的女友是九尾狐》中就提到了！

▲《德魯納酒店》開播至今收視率節節高升。（圖／翻攝自《德魯納酒店》官網）

▲《德魯納酒店》倒數4集結束。（圖／翻攝自《德魯納酒店》官網）

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《躺床熬夜追劇吧》20日播出的節目中曝光了《德魯納酒店》前置作業和畫面呈現的巧思，其中整理出一條「滿月和新月是甜蜜結局嗎？」從主角張滿月的名字，到劇名《德魯納酒店》和片頭LOGO都是和「月」有關係，而且在重要場面中都可以看見月亮，甚至有一幕還是映照在張滿月的眼睛裡，一閃就過的細節仍縝密設計使人佩服不已。

▲《德魯納酒店》以月亮相關人事物貫穿整劇。（圖／翻攝自《躺床熬夜追劇吧》）

▲《德魯納酒店》以月亮相關人事物貫穿整劇。（圖／翻攝自《躺床熬夜追劇吧》）

而在具燦星被大洞井神帶到井底時，他一抬頭看見亮光漸漸照進，從新月形狀到滿月形狀正當大家還以為是月亮時，才發現只是蓋子被張滿月打開、從井底看出去而已。熟記編劇洪氏姊妹作品的觀眾就指出，在9年前播出的《我的女友是九尾狐》就有提到「新月」和「滿月」的故事。

▲《德魯納酒店》以月亮相關人事物貫穿整劇。（圖／翻攝自《躺床熬夜追劇吧》）

▲月的變化和張滿月打開井的蓋子時從下面看的變化結合。（圖／翻攝自《躺床熬夜追劇吧》）

《我的女友是九尾狐》主角車大雄（李昇基飾演）曾說過這麼一段話：「你是女主角滿月，男主角則是新月，月亮代表著2個主角的愛情和命運，曾是滿月的女主角為男主角奉獻一切後消失，曾是新月的男主角雖然托她的福獲得許多而圓滿，但最後僅留下孤寂一人，是個很悲傷的故事。」

▲《我的女友是九尾狐》是洪氏姊妹9年前的作品。（圖／翻攝自《我的女友是九尾狐》官網）

▲《我的女友是九尾狐》是洪氏姊妹9年前的作品。（圖／翻攝自《我的女友是九尾狐》官網）

仔細看張滿月的房間內，床的兩邊真的有滿月和新月的壁畫，不只如此，在辦公室牆壁上也一樣，甚至連她的象徵符號也可以看成是滿月和新月的結合，前面提到的片頭LOGO動畫也是滿月變新月，看到這裡不只觀眾就連主持人也忍不住大喊：「難道真的是悲傷結局嗎？」

▲《德魯納酒店》以月亮相關人事物貫穿整劇。（圖／翻攝自《躺床熬夜追劇吧》）

▲▼張滿月房內、辦公室和片頭LOGO變化都有滿月和新月。（圖／翻攝自《躺床熬夜追劇吧》）

▲《德魯納酒店》以月亮相關人事物貫穿整劇。（圖／翻攝自《躺床熬夜追劇吧》）

不過其實洪氏姊妹的作品通常都是走向悲傷結局時會突然有反轉，最後迎來的是快樂結局，真正發展還是要看戲才能知道了。

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德魯納酒店, 我的女友是九尾狐, 張滿月, IU, 李知恩

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