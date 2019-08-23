心痛原諒腥夫阿翔…　Grace深夜吐真實心聲「想搭時光機回到過去」

記者劉宜庭／綜合報導

阿翔（陳秉立）因為與謝忻的婚外情停工2個多月，期間陪老婆、孩子出國度假，努力修復夫妻感情，近來也順利在經紀公司的安排下復出。事件延燒多日，身為正宮的Grace，23日深夜發文，罕見吐露心聲，文中她模擬女兒語氣感嘆：「媽咪說要借時光機，回到過去…。」

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▲Grace心痛原諒阿翔。（圖／翻攝自Grace臉書）



老公阿翔和謝忻爆出車吻婚外情，Grace在另一半陷入事業危機之際，選擇原諒，「陳秉立…你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘…。」長文令網友為之動容。老公停工挽救婚姻，兩人曾被拍到現身澳門度假，也一起參加孩子畢業典禮，雙方都努力修補夫妻關係。

雖然阿翔近來復出，Grace曾發文感謝外界關心，同時也坦言，自己還在和婚變的低潮奮戰中：「這段日子，即使親密的好友主動關心，我都會像洩了氣的汽球…一樣沮喪…請再給上一些些或許不算短的時日。」

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阿翔復出後，多次強調一切以老婆小孩為主，並狠心切割謝忻「沒有聯繫的必要」。對此，謝忻則表示支持阿翔選擇，不久前首度召開記者會時，第一個要道歉的對象，就是昔日閨蜜Grace，「我要在這裡非常鄭重地跟Grace還有阿翔，以及小朋友們，還有阿翔的家人、爸爸媽媽，非常鄭重地跟他們說一聲對不起。」

▲阿翔切割謝忻，全面復出演藝圈。（圖／記者季相儒攝）

▲謝忻日前首度現身，一開始就向Grace道歉。（圖／記者張一中攝）

如今，Grace罕見透過IG帳號發文吐露心聲，PO出2名女兒共騎一輛腳踏車的照片，模擬小女兒語氣寫道，「姊。帶我去巷口買多多，遇到小叮噹。媽咪說要借時光機。回到過去…。」一番言論一出，似是懷念過往幸福單純的家庭時光，令不少網友看了鼻酸、心疼不已，同時也引來大票粉絲留言鼓勵，「加油…妳辛苦了，也別太勉強自己」、「妳真的已經很棒了！這一切都不是妳的錯！」。

▲Grace想搭時光機「回到過去」。（圖／翻攝自Grace的Instagram）