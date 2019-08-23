ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蜘蛛人IG道別鋼鐵人！　湯姆霍蘭德留《復仇者》悲傷台詞…300萬粉淚崩

記者田暐瑋／綜合報導

《蜘蛛人》正式和漫威say goodbye，迪士尼、索尼影業21日驚爆協商破局，湯姆霍蘭德也無法再和漫威英雄們並肩作戰。湯姆霍蘭德23日在IG上PO出和「鋼鐵人」小勞勃道尼的合照，留給對方一句道別，讓粉絲看了淚崩，頻頻呼喊：「我沒辦法接受！」

湯姆霍蘭德台灣時間23日上午在IG發文，寫了短短一句話：「We did it Mr Stark！」並附上和小勞勃道尼站在一起燦笑、做出各種鬼臉的合照，最後一張還是他拿著鋼鐵人公仔，對方拿著蜘蛛人公仔互挺的可愛模樣，不管在戲內還是戲外，每一張都紀錄了兩人亦師亦友的忘年友情。

▲蜘蛛人和鋼鐵人。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG）

▲湯姆霍蘭德和小勞勃道尼。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG）

請繼續往下閱讀...

一想到漫威宇宙從此再也看不到蜘蛛人，網友看到兩人合照更是心碎不已，「說好不會哭的，但還是哭了」、「還是沒辦法接受」、「拜託留下來」，而這句話也是《終局之戰》中蜘蛛人最後對史塔克說的話，更讓粉絲淚崩：「你們真的是最好的盟友！」

▲蜘蛛人和鋼鐵人。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG）

▲蜘蛛人和鋼鐵人。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG）

事發後，湯姆霍蘭德僅在Instagram上po出皺眉照片，雖然文章內容隻字未提《蜘蛛人》退出MCU一事，仍吸引大批網友蓋樓哀求「真希望你留下來」、「拜託你留在MCU」、「我們恨迪士尼3000」、「我們會想念你的」！

事實上網友也發現，湯姆霍蘭德與《蜘蛛人》系列女主角「MJ」贊達雅（Zendaya）默默取消關注索尼影業與《蜘蛛人：離家日》的Instagram帳號，雖然2人皆未對此事發表言論，行為卻已做出「無聲抗議」。

索尼影業透過權威媒體《好萊塢報導》發布聲明：「今天關於『蜘蛛人』的新聞，很多關於凱文費吉參與製作的錯誤描述」、「我們很失望，但尊重迪士尼的決定，漫威總裁凱文費吉將不再擔任下一部《蜘蛛人》電影的製作人。」

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）

聲明中，索尼影業指出迪士尼收購福斯之後，擁有原來福斯握有的《X戰警》、《驚奇4超人》等角色，凱文費吉工作量暴增，「明白他現在有太多新的職責，不太有時間去經營不在他們手中的版權。凱文非常棒，我們很感謝他的幫助與指導，謝謝他帶領《蜘蛛人》走向正軌，我們將繼續前進。」

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

謝忻哭了認：私下有跟Grace懺悔！　顫抖鞠躬4次…還原「道歉阿翔一家內幕」

謝忻哭了認：私下有跟Grace懺悔！　顫抖鞠躬4次…還原「道歉阿翔一家內幕」

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

半夜揪玩生存遊戲！　他以為是同伴狂掃射…接著目睹「驚悚一幕」嚇尿

半夜揪玩生存遊戲！　他以為是同伴狂掃射…接著目睹「驚悚一幕」嚇尿

謝忻哭了認：私下有跟Grace懺悔！　顫抖鞠躬4次…還原「道歉阿翔一家內幕」

謝忻哭了認：私下有跟Grace懺悔！　顫抖鞠躬4次…還原「道歉阿翔一家內幕」

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

安宰賢「找3女陪吃」開趴照被挖出！　生日前1天狠拋具惠善狂歡…網看照全怒

安宰賢「找3女陪吃」開趴照被挖出！　生日前1天狠拋具惠善狂歡…網看照全怒

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

勤儉夫留摩鐵發票！　正宮崩潰找人抓姦…半年後抓到了「結局逆轉」她超羞愧

勤儉夫留摩鐵發票！　正宮崩潰找人抓姦…半年後抓到了「結局逆轉」她超羞愧

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了

河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉上留「慘痛後遺症」…網淚：毀了他童年

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

湯姆霍蘭德, 蜘蛛人, 鋼鐵人, 漫威

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 開朗女星清晨4:44發文「我死過很多回」　《甄嬛》寧貴人自爆患隱疾
  2. 《不能是朋友》褚克桓什麼星座？　專家解析「雙面性格」全面攻陷周惟惟
  3. 22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種
  4. 《德魯納》結局爆9年前《九尾狐》就劇透！　「滿月房內壁畫」片頭LOGO藏線索
  5. 心痛原諒腥夫阿翔…　Grace深夜吐真實心聲「想搭時光機回到過去」
  6. 崔佩儀因教育觀念鬧離婚　曾被兒嗆「媽毀了我一生」
  7. 小孩一週零用錢只花30元！　王仁甫月花1.5萬「月結還剩2000塊」
  8. 「真人版娜美」張家瑋挺E級豪乳消暑　男星超尷眼睛不敢亂飄！
  9. 被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了
  10. 贈票／逆襲神團NU’EST全員到齊 九月完整體登台！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366