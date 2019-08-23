蜘蛛人IG道別鋼鐵人！　湯姆霍蘭德留《復仇者》悲傷台詞…300萬粉淚崩

記者田暐瑋／綜合報導

《蜘蛛人》正式和漫威say goodbye，迪士尼、索尼影業21日驚爆協商破局，湯姆霍蘭德也無法再和漫威英雄們並肩作戰。湯姆霍蘭德23日在IG上PO出和「鋼鐵人」小勞勃道尼的合照，留給對方一句道別，讓粉絲看了淚崩，頻頻呼喊：「我沒辦法接受！」

湯姆霍蘭德台灣時間23日上午在IG發文，寫了短短一句話：「We did it Mr Stark！」並附上和小勞勃道尼站在一起燦笑、做出各種鬼臉的合照，最後一張還是他拿著鋼鐵人公仔，對方拿著蜘蛛人公仔互挺的可愛模樣，不管在戲內還是戲外，每一張都紀錄了兩人亦師亦友的忘年友情。

▲湯姆霍蘭德和小勞勃道尼。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG）



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一想到漫威宇宙從此再也看不到蜘蛛人，網友看到兩人合照更是心碎不已，「說好不會哭的，但還是哭了」、「還是沒辦法接受」、「拜託留下來」，而這句話也是《終局之戰》中蜘蛛人最後對史塔克說的話，更讓粉絲淚崩：「你們真的是最好的盟友！」

▲蜘蛛人和鋼鐵人。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG）

事發後，湯姆霍蘭德僅在Instagram上po出皺眉照片，雖然文章內容隻字未提《蜘蛛人》退出MCU一事，仍吸引大批網友蓋樓哀求「真希望你留下來」、「拜託你留在MCU」、「我們恨迪士尼3000」、「我們會想念你的」！

事實上網友也發現，湯姆霍蘭德與《蜘蛛人》系列女主角「MJ」贊達雅（Zendaya）默默取消關注索尼影業與《蜘蛛人：離家日》的Instagram帳號，雖然2人皆未對此事發表言論，行為卻已做出「無聲抗議」。

索尼影業透過權威媒體《好萊塢報導》發布聲明：「今天關於『蜘蛛人』的新聞，很多關於凱文費吉參與製作的錯誤描述」、「我們很失望，但尊重迪士尼的決定，漫威總裁凱文費吉將不再擔任下一部《蜘蛛人》電影的製作人。」

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）



聲明中，索尼影業指出迪士尼收購福斯之後，擁有原來福斯握有的《X戰警》、《驚奇4超人》等角色，凱文費吉工作量暴增，「明白他現在有太多新的職責，不太有時間去經營不在他們手中的版權。凱文非常棒，我們很感謝他的幫助與指導，謝謝他帶領《蜘蛛人》走向正軌，我們將繼續前進。」