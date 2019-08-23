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柯南說中文！陸版預告藏彩蛋　4個字萌萌奶音瞬間融化：好可愛～

記者李玟儀／綜合報導

日本超人氣動漫《名偵探柯南》連載25年，電影版更是票房常勝軍，大朋友、小朋友都愛看。第23部電影《紺青之拳》台灣已經在7月上映，不過大陸得等到9月，片方特別在大陸預告中準備彩蛋，一釋出就引來柯南迷尖叫。

▲▼《名偵探柯南：紺青之拳》劇照。（圖／翻攝自劇場版名探偵コナン【公式】官方推特）

《柯南》電影大陸版預告在21日發布，不到一分鐘的預告裡，在最後面隱藏神秘驚喜，在30秒的電影畫面結束後，緊接著的是由負責《柯南》配音的聲優高山南的獨家錄音，先以日文邀請觀眾進電影院觀賞，最後竟然用中文「謝謝大家」收尾，難得聽到柯南說中文，童真的聲音迷倒粉絲，網路留言狂刷「好可愛」。

《紺青之拳》故事講述世界最大的藍寶石「紺青之拳」，在19世紀末隨著海盜船一起沉沒在新加坡近海，當地富豪計劃將它打撈上岸，然而就在公開場合現身之際，濱海灣金沙酒店發生殺人案件，案發現場留有怪盜基德染血的預告信。

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►柯南說中文（約45秒處）

▲▼柯南講中文。（圖／翻攝自微博）

▲柯南陸版預告彩蛋。（圖／翻攝自微博）

另一方面，小蘭與園子為了觀賞空手道錦標賽而前往新加坡，沒有護照無法出國的柯南原本只能留守看家，不料卻被基德以魔術手法強行帶到新加坡。若是不服從基德，柯南甚至無法返回日本，最後只得在眼鏡、手錶、衣服全被奪走的情況下配合變裝。

變裝後的柯南被完全不知情的小蘭問及姓名，情急之下於是化名為「亞瑟‧平井」（！？）。不久後，基德得知藍寶石藏在一棟宅邸地下金庫的情報，基德原以為自己很輕易就成功侵入，殊不知等著他的卻是極其危險的陷阱。阻擋在前方的，是400戰不敗的最強空手道家‧京極真，基德的命運將會是…！？而彷彿是某種不祥之兆般，象徵新加坡的魚尾獅，竟噴出鮮紅色的水！

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名偵探柯南, 柯南, 紺青之拳

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