開學驚見「同學媽媽是安潔莉娜裘莉」　零巨星架子主動並肩合照…爽翻了！

記者張筱涵／綜合報導

好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）養子梅鐸斯（Maddox Jolie-Pitt）到南韓延世大學留學，愛子心切的她也親自從美國飛來亞洲陪著入學，面對同學攀談和合照要求都是一一親切應對，照片和影片陸續上傳到社群網站後，讓其他網友都相當讚嘆「哇，同學得媽媽竟然是巨星」。

▲梅鐸斯（左）今年起到南韓延世大學念書。（圖／視覺中國CFP）

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安潔莉娜裘莉21日陪著梅鐸斯到訪延世大學，穿著輕便和兒子逛著校園，遇到一群熱情同學特別停下來親切聊天，過程中她感性提到，面對18歲兒子就要邁入人生另一個階段很感動，可惜因為工作關係沒辦法一直待在南韓：「我很努力不要哭。」最後還主動提出可以和大家一起合照，毫無巨星架子的模樣讓在場學生激動不已。

▲安潔莉娜裘莉和學生們聊天，提到當天就要離開南韓時擺出難過表情。（圖／翻攝自Instagram／inssa_fashion）

▲安潔莉娜裘莉主動提出大家一起合照。（圖／翻攝自Instagram／hyun.lee_）

事實上，梅鐸斯是柬埔寨小孩，2002年被裘莉收養，成為對方的第1個孩子，8月5日剛過18歲生日。安潔莉娜裘莉2018年11月曾以聯合國難民署特使身分赴韓，當時就順便帶梅鐸斯到延世大學參觀，也一起去吃燒肉、逛樂天百貨，早已開始陪兒子適應未來的海外求學生活。

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