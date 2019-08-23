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拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」

記者田暐瑋／綜合報導

拜四面佛有許多禁忌，一名鐵齒男和家人到泰國旅遊，就因為犯忌而發生真有其事的慘劇。他晚上回到飯店後半夢半醒，聽到女友叫他：「還不起來幫我梳頭！」他乖乖照做，女孩卻突然尖叫喊痛，才驚覺一塊頭皮掉了下來，地上還都是血，回台灣後他天天做到斷頭噩夢，某天晚上騎車出門，卻再也沒回來，原來他慘死街頭，且頭身分離，媽媽才想起，所有的怪事都是在泰國旅遊時，從兒子犯了一個「大忌」開始。

▲曼谷四面佛在2015年發生炸彈襲擊，至今仍有民眾前往悼念。（圖／CFP，下同）

▲曼谷四面佛。（圖／CFP）

鐵齒男在泰國期間，被帶去參拜四面佛，結束後卻顯得精神萎靡，回到飯店倒頭就睡，突然聽到一個女孩子的聲音：「還不起來幫我梳頭！」起身一看，看到前女友坐在梳妝台前看著他，他因為半夢半醒，也沒有多想就起身照做，梳著梳著女生突然尖叫，他一看，發現一塊皮被梳了下來，頭皮變得潰爛。

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▲陳為民鬼故事。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

▲陳為民鬼故事。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

女生接著要他繼續梳，鐵齒男也照做，沒多久女生又喊痛，他放輕動作，卻發現越來越多片頭皮被梳掉，傷口全都跑出來，血也狂流，這時候突然有人大喊：「你在做什麼！」他瞬間驚醒過來，才發現自己原來躺在床上，剛剛大喊的人是剛好走進來的媽媽。

原本以為只是場噩夢，但媽媽驚恐地說，他的房門沒鎖，一走進來就看到梳妝台坐著一個女生，正盯著躺在床上的兒子看，手還拿著自己的頭邊梳，媽媽太驚訝，情急之下只能大喊，因為事情太詭異，2天後一家人取消後面行程回台灣，但自此每天晚上他都會被聲音吵醒，就看到同個女生坐在他床前梳頭。

▲陳為民鬼故事。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

▲陳為民鬼故事。（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

這件事情主角是陳為民的好友，他透露好友回台一個禮拜後，某天晚上騎車出門買菸，卻再也沒有回來，家人沒多久接到警方電話，通報他在路上發生車禍，且頭跟身體被撞斷，兩個分離了120公尺，當場死亡。事後媽媽回想起泰國旅遊的一切，想到向來沒有信仰又倔強的兒子，因為被強迫跟四面佛求姻緣，雖然照做，但嘴裡碎碎念，態度輕佻不敬，認為是這個原因才會接連發生後面一連串厄運。

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