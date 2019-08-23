小孩一週零用錢只花30元！　王仁甫月花1.5萬「月結還剩2000塊」

記者蕭雅玲／台北報導

王仁甫日前上華視《天才衝衝衝》錄影透露，今年開始家裡有生活預算控制，存錢計畫在小孩高中時，帶他們去環遊世界，「存錢大作戰」才開始三個月，距離目標6、700萬還很遠，所以不能亂花錢，原本暑假期間沒有計畫出國，竟被老婆季芹搶到888元的機票，才臨時決定帶著小孩一家四口到日本玩12天。

▲王仁甫為環遊世界嚴控生活費。（圖／華視提供）

他表示，從小就是苦過來的人，「曾在便利商店打過工、當過洗車工、火鍋店炸花枝丸、也賣過手機，很多事情都做過，現在經營民宿，我也會端盤子、洗廁所、煮飯」，所以我一直夢想等小孩大一點，以打工換酬方式帶他們去環遊世界，「如搭渡輪我可以去搬行李，或去餐廳打工點菜，賺一天薪水，帶小孩體驗各地方生活。」

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「存錢大作戰」實行三個月，夫妻倆每個月生活費不能花超過1萬5千元，小孩6百元，原本以為會不夠花，沒想到不僅有剩，還剩下兩千元，讓他覺得很驕傲。他也說，兩個小孩之前一週只給30元，也是花不完。

王仁甫也說，現在一個月給小孩6百元，每個月還會很開心跟他說：「我還有剩！」兩個小孩還會把每月剩下的錢存起來，累積到8百、9百甚至更多，「我覺得這種存錢方法很好，讓他們慢慢養成存錢習慣，累積自己的財富。」而為了存錢，過程中最痛苦就是不能上網，因為每次滑手機看到誘人的廣告，都會忍不住上網買下來，為了怕自己亂花錢，他強迫自己盡量不要去滑手機。