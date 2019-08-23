記者劉宜庭／綜合報導

沖田杏梨擁有混血五官，加上身懷L罩杯胸器，被稱為「人間最強BODY」。她2016年無預警從AV界引退，相隔2年便懷孕閃婚，並於同年5月生下寶貝女兒。許久未出現在螢光幕前的她，近來似乎想轉型成為YouTuber，近來推出新影片展示藝術才華，無P真面目也意外掀起熱議。

▲沖田杏梨被稱為「人間最強BODY」。（圖／翻攝自沖田杏梨Instagram）



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早在11日，沖田杏梨就在IG上公布，即將在8月啟動「重生計畫」，除了感謝眾人一路以來的支持，她也透露，在引退後的3年期間，自己很開心升格成為人妻、人母，並從中獲得許多靈感，預告往後的計畫，將跳戰成為一名YouTuber。

相隔不到一周，沖田杏梨果真於推出首支YouTube影片，畢業於英國某藝術學院的她，這次難得展現繪畫才華，短時間內便隨手畫出精緻作品。不僅超強畫畫技能驚豔眾人，這也是她引退後，難得出現在鏡頭前，無修圖的真實面貌，意外掀起熱議，雖然有別於以往的甜美瓜子臉，但依舊維持魔鬼般的傲人身材。

▲沖田杏梨轉型當YouTuber。（圖／翻攝自沖田杏梨YouTube）



事實上，沖田杏梨懷孕期間，原先L罩杯的豐滿上圍再度激增，胸部又大了15公分，拍照時常會把衣服撐到變形，甚至能把胸部直接放在桌上，體積比頭還要大。產後，她胸圍未減反增，從社群網站中的照片中可以看見，她每每自拍時，胸部幾乎重到快垂到腰部，不科學的超兇身材，也經常掀起網友熱議。

▲沖田杏梨當媽後上圍激增。（圖／翻攝自沖田杏梨Instagram）



曾在AV界創下傳奇的沖田杏梨，憑著敢玩敢脫的風格、爆乳身材一炮而紅，還曾為自己的巨乳投保日幣1億元（約新台幣2700萬元），從2010年到2016年引退為止，寫下無數記錄，螢幕形象強勢，還擁有留學英國的高學歷，她過去來台受訪，曾揭露AV都是「演戲」的內幕，引起網友熱烈討論。