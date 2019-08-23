ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「人間最強Body」沖田杏梨引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

記者劉宜庭／綜合報導

沖田杏梨擁有混血五官，加上身懷L罩杯胸器，被稱為「人間最強BODY」。她2016年無預警從AV界引退，相隔2年便懷孕閃婚，並於同年5月生下寶貝女兒。許久未出現在螢光幕前的她，近來似乎想轉型成為YouTuber，近來推出新影片展示藝術才華，無P真面目也意外掀起熱議。

▲沖田杏梨轉型當YouTuber。（圖／翻攝自沖田杏梨Instagram）

▲沖田杏梨轉型當YouTuber。（圖／翻攝自沖田杏梨Instagram）

▲沖田杏梨被稱為「人間最強BODY」。（圖／翻攝自沖田杏梨Instagram）

請繼續往下閱讀...

早在11日，沖田杏梨就在IG上公布，即將在8月啟動「重生計畫」，除了感謝眾人一路以來的支持，她也透露，在引退後的3年期間，自己很開心升格成為人妻、人母，並從中獲得許多靈感，預告往後的計畫，將跳戰成為一名YouTuber。

相隔不到一周，沖田杏梨果真於推出首支YouTube影片，畢業於英國某藝術學院的她，這次難得展現繪畫才華，短時間內便隨手畫出精緻作品。不僅超強畫畫技能驚豔眾人，這也是她引退後，難得出現在鏡頭前，無修圖的真實面貌，意外掀起熱議，雖然有別於以往的甜美瓜子臉，但依舊維持魔鬼般的傲人身材。

▲沖田杏梨轉型當YouTuber。（圖／翻攝自沖田杏梨YouTube）

▲沖田杏梨轉型當YouTuber。（圖／翻攝自沖田杏梨YouTube）

事實上，沖田杏梨懷孕期間，原先L罩杯的豐滿上圍再度激增，胸部又大了15公分，拍照時常會把衣服撐到變形，甚至能把胸部直接放在桌上，體積比頭還要大。產後，她胸圍未減反增，從社群網站中的照片中可以看見，她每每自拍時，胸部幾乎重到快垂到腰部，不科學的超兇身材，也經常掀起網友熱議。

▲沖田杏梨轉型當YouTuber。（圖／翻攝自沖田杏梨Instagram）

▲沖田杏梨轉型當YouTuber。（圖／翻攝自沖田杏梨Instagram）

▲沖田杏梨轉型當YouTuber。（圖／翻攝自沖田杏梨Instagram）

▲沖田杏梨當媽後上圍激增。（圖／翻攝自沖田杏梨Instagram）

曾在AV界創下傳奇的沖田杏梨，憑著敢玩敢脫的風格、爆乳身材一炮而紅，還曾為自己的巨乳投保日幣1億元（約新台幣2700萬元），從2010年到2016年引退為止，寫下無數記錄，螢幕形象強勢，還擁有留學英國的高學歷，她過去來台受訪，曾揭露AV都是「演戲」的內幕，引起網友熱烈討論。

推薦閱讀

河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇

河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇

愛紗錄《玩很大》崩潰落淚了！　「我這麼努力…」網心疼到跟著哭

愛紗錄《玩很大》崩潰落淚了！　「我這麼努力…」網心疼到跟著哭

「最美魚販」變超兇美人魚　網跪求比基尼正面照…她轉過來了！

「最美魚販」變超兇美人魚　網跪求比基尼正面照…她轉過來了！

賴琳恩出門看牙醫「穿超辣」！　外套一下滑…網友全瘋了

賴琳恩出門看牙醫「穿超辣」！　外套一下滑…網友全瘋了

冰箱東西「只能45度朝外放」！　女星超狂舉動有原因…Sandy驚叫：好可怕

冰箱東西「只能45度朝外放」！　女星超狂舉動有原因…Sandy驚叫：好可怕

五月天石頭老婆緊急送醫　急診室「深情護妻2hr」病床守候畫面曝

五月天石頭老婆緊急送醫　急診室「深情護妻2hr」病床守候畫面曝

Angelababy機場「下衣失蹤」！　嫩腿「白到發光」回頭率超高

Angelababy機場「下衣失蹤」！　嫩腿「白到發光」回頭率超高

《玩很大》元元褲子太短「美尻形狀」被看光！　邪惡視角掀暴動

《玩很大》元元褲子太短「美尻形狀」被看光！　邪惡視角掀暴動

瑀熙洗「帝王級殘廢澡」超羞畫面曝光！　酷炫一看大驚：草莓

瑀熙洗「帝王級殘廢澡」超羞畫面曝光！　酷炫一看大驚：草莓

《博恩夜夜秀》第3季出爐！　「主持人、場次全曝光」

《博恩夜夜秀》第3季出爐！　「主持人、場次全曝光」

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了

8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉上留「慘痛後遺症」…網淚：毀了他童年

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

林茉晶泳衣這樣穿…粉絲噴鼻血：極品！　「整面全是洞」底下看光

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

沖田杏梨, 人間最強BODY

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 柯南說中文！陸版預告藏彩蛋　4個字萌萌奶音瞬間融化：好可愛～
  2. 蜘蛛人IG道別鋼鐵人！　湯姆霍蘭德留《復仇者》悲傷台詞…300萬粉淚崩
  3. 開學驚見「同學媽媽是安潔莉娜裘莉」　零巨星架子主動並肩合照…爽翻了！
  4. 「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目
  5. 小勞勃道尼拚死救回－才失去鋼鐵人...蜘蛛人我們等你
  6. 拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」
  7. 日本妹12個聯誼心機招數！「這NG舉動」被嫌超自戀　58%男生吐槽：太做作
  8. 河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇
  9. CLC 23歲丞延爆「後台被男工作人員打」　側拍影片全都錄…韓網瘋傳
  10. 粉絲怒爆鄧紫棋公私不分！　「歌迷會會費全進男友私人帳戶」33字回應了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366