日本妹12個聯誼心機招數！「這NG舉動」被嫌超自戀　58%男生吐槽：太做作

記者李玟儀／綜合報導

日本女生溫柔可愛的形象深植人心，「櫻花妹」在亞洲男性的心目中似乎有著不可撼動的地位，但其實櫻花妹除了有先天上的優勢，後天也下了不少努力，像是在聯誼時會用一些小心機博取男生好感，但這些招數也要小心使用，一不注意就可能被看穿翻船。

▲日本廣告。（圖／翻攝自YouTube／劍心放送）

過去日本有個神級廣告，示範日本女生在聯誼上進攻男生的連續技，廣告推出後在網路上一度引起廣大討論。YouTuber「強運少女RU」（RU醬）作為在日本東京生活的台灣女孩，也以「解析日本女生聯誼招數」為主題，分享櫻花妹最常使用的技巧。

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某日本網站找來100位男性做實驗，探討當女生做出某些舉動時，男生究竟會覺得「有點隨便」、「明顯耍小聰明」、「讓人心動」、「好可愛」或是「個性很好」。

1.說著「手好大」時的肢體接觸

日本女生在聯誼時，常會伸出手貼著男生的手掌比大小，這個動作有50%的男生會覺得心機，因為明顯能看出這個女生想要肢體接觸，但是並不會特別排斥，因為男生會認為女生可能對自己有意思，而且男生是一個喜歡被說「很大」的生物。至於剩下的28%覺得可愛、17%覺得性感，但只有5%的人會覺得隨便、做作。

▲日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

2.積極參加續攤

女生積極參加續攤會讓日本男生覺得個性好、可愛，日本男生認為，這代表可以一起玩、很會享受聚會，這樣的人個性一定很好，「努力享受每一個場合，才是一個厲害的女人。」

RU醬好奇如果女生要早點回家不參加續攤，男生難道不會覺得她是一個工作認真的乖孩子嗎？但日本男友文當卻認為，「這樣開始交往會很累吧！感覺太認真的。」果然男生和女生想的不一樣。

3.吃飯時綁馬尾

為了吃飯把頭髮綁起來可以露出後頸，作為女生代表的RU醬認為，如果真的在意頭髮會不會掉進食物裡，那不是應該一開始就綁頭髮嗎？但對於男生來說，後頸是「性感」的象徵，綁頭髮的動作很撩人。

▲日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

4.由下往上看男生

為了展現可愛、弱小的一面，有些女生會特別「由下往上」看男生，雖然感覺男生會因此覺得有被崇拜的感覺，但其實日本男生有62%覺得這個動作是在「耍小心機」，真的覺得可愛只有14%。

5.和男生講話時聲調比較高

櫻花妹高八度的講話音調意外的只有32%的男生覺得可愛，其他42%認為耍小心機、24%認為做作，不過即使男生察覺出來女生刻意改變聲調，雖然覺得心機，但內心不見得會因此討厭這樣。

▲日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

6.和男生點一樣的飲料

當在聚會中發現有人跟自己點了一樣的飲料，這就是陌生人間一個開啟聊天的契機，因此有女生會以此製造話題，男生也會容易產生對方跟自己很像的錯覺，不自覺的有好感。

▲日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

7.常常清理餐桌

這個動作讓高達61%的日本男生覺得個性好，感覺這個女生很會照顧周圍人。

8.眼睛一對上會微笑

男生一看到這個小動作有49%會覺得可愛，畢竟愛笑的女孩子很容易讓人著迷，特別是在聯誼的場合中，比起冷漠的美人，大家普遍更喜歡笑容滿面的女生，因此可以聊天聊得很開心的女生往往才是人氣王。

但特別的是，如果是眼睛一對上馬上閃開眼神，這種女生意外地也有46%的男生會覺得可愛，因為直覺認為對方是害羞，但如果女生的眼神中流露出「我沒有興趣」，這樣就是NG的。

9.遲到

這種女生被59%的男生覺得有心機，日本男生分析，很早到聚會場合等候的女生，可能會被認為拚了命要參加聯誼，反而是晚到的女生會被認為行情不錯，但如果要認真比較的話，準時到還是最恰當的。

10.狂摸頭髮

有些女生會以摸頭髮來做出小女人的嬌羞感，但其實男生都看在眼裡了，「滿滿的自戀看了好煩」，有58%的男生會覺得做作，26%覺得有心機。

▲日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

11.身體朝向男生

此舉有39%的人覺得性感、36%覺得可愛，但也有15%的人認為心機，日本男生的評價很兩極，有人覺得太自戀，但也有人覺得這種距離感讓人心跳加速，感受到對方的好感。

12.幫忙分料理

台灣人聚餐時考量到每個人喜好不一樣，大多時候不會有人幫忙分食每道菜，但日本男生卻喜歡櫻花妹主動幫忙分食眼前的料理，或是在吃火鍋時，問一句「有沒有不吃的東西」，這樣的細節高達76%的人會覺得個性好。