ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日本妹12個聯誼心機招數！「這NG舉動」被嫌超自戀　58%男生吐槽：太做作

記者李玟儀／綜合報導

日本女生溫柔可愛的形象深植人心，「櫻花妹」在亞洲男性的心目中似乎有著不可撼動的地位，但其實櫻花妹除了有先天上的優勢，後天也下了不少努力，像是在聯誼時會用一些小心機博取男生好感，但這些招數也要小心使用，一不注意就可能被看穿翻船。

▲▼日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／劍心放送）

▲日本廣告。（圖／翻攝自YouTube／劍心放送）

過去日本有個神級廣告，示範日本女生在聯誼上進攻男生的連續技，廣告推出後在網路上一度引起廣大討論。YouTuber「強運少女RU」（RU醬）作為在日本東京生活的台灣女孩，也以「解析日本女生聯誼招數」為主題，分享櫻花妹最常使用的技巧。

請繼續往下閱讀...

某日本網站找來100位男性做實驗，探討當女生做出某些舉動時，男生究竟會覺得「有點隨便」、「明顯耍小聰明」、「讓人心動」、「好可愛」或是「個性很好」。

1.說著「手好大」時的肢體接觸

日本女生在聯誼時，常會伸出手貼著男生的手掌比大小，這個動作有50%的男生會覺得心機，因為明顯能看出這個女生想要肢體接觸，但是並不會特別排斥，因為男生會認為女生可能對自己有意思，而且男生是一個喜歡被說「很大」的生物。至於剩下的28%覺得可愛、17%覺得性感，但只有5%的人會覺得隨便、做作。

▲▼日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

▲日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

2.積極參加續攤

女生積極參加續攤會讓日本男生覺得個性好、可愛，日本男生認為，這代表可以一起玩、很會享受聚會，這樣的人個性一定很好，「努力享受每一個場合，才是一個厲害的女人。」

RU醬好奇如果女生要早點回家不參加續攤，男生難道不會覺得她是一個工作認真的乖孩子嗎？但日本男友文當卻認為，「這樣開始交往會很累吧！感覺太認真的。」果然男生和女生想的不一樣。

3.吃飯時綁馬尾

為了吃飯把頭髮綁起來可以露出後頸，作為女生代表的RU醬認為，如果真的在意頭髮會不會掉進食物裡，那不是應該一開始就綁頭髮嗎？但對於男生來說，後頸是「性感」的象徵，綁頭髮的動作很撩人。

▲▼日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

▲日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

4.由下往上看男生

為了展現可愛、弱小的一面，有些女生會特別「由下往上」看男生，雖然感覺男生會因此覺得有被崇拜的感覺，但其實日本男生有62%覺得這個動作是在「耍小心機」，真的覺得可愛只有14%。

5.和男生講話時聲調比較高

櫻花妹高八度的講話音調意外的只有32%的男生覺得可愛，其他42%認為耍小心機、24%認為做作，不過即使男生察覺出來女生刻意改變聲調，雖然覺得心機，但內心不見得會因此討厭這樣。

▲▼日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

▲日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

6.和男生點一樣的飲料

當在聚會中發現有人跟自己點了一樣的飲料，這就是陌生人間一個開啟聊天的契機，因此有女生會以此製造話題，男生也會容易產生對方跟自己很像的錯覺，不自覺的有好感。

▲▼日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

▲日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

7.常常清理餐桌

這個動作讓高達61%的日本男生覺得個性好，感覺這個女生很會照顧周圍人。

8.眼睛一對上會微笑

男生一看到這個小動作有49%會覺得可愛，畢竟愛笑的女孩子很容易讓人著迷，特別是在聯誼的場合中，比起冷漠的美人，大家普遍更喜歡笑容滿面的女生，因此可以聊天聊得很開心的女生往往才是人氣王。

但特別的是，如果是眼睛一對上馬上閃開眼神，這種女生意外地也有46%的男生會覺得可愛，因為直覺認為對方是害羞，但如果女生的眼神中流露出「我沒有興趣」，這樣就是NG的。

9.遲到

這種女生被59%的男生覺得有心機，日本男生分析，很早到聚會場合等候的女生，可能會被認為拚了命要參加聯誼，反而是晚到的女生會被認為行情不錯，但如果要認真比較的話，準時到還是最恰當的。

10.狂摸頭髮

有些女生會以摸頭髮來做出小女人的嬌羞感，但其實男生都看在眼裡了，「滿滿的自戀看了好煩」，有58%的男生會覺得做作，26%覺得有心機。

▲▼日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

▲日本女生聯誼招數。（圖／翻攝自YouTube／強運少女RU）

11.身體朝向男生

此舉有39%的人覺得性感、36%覺得可愛，但也有15%的人認為心機，日本男生的評價很兩極，有人覺得太自戀，但也有人覺得這種距離感讓人心跳加速，感受到對方的好感。

12.幫忙分料理

台灣人聚餐時考量到每個人喜好不一樣，大多時候不會有人幫忙分食每道菜，但日本男生卻喜歡櫻花妹主動幫忙分食眼前的料理，或是在吃火鍋時，問一句「有沒有不吃的東西」，這樣的細節高達76%的人會覺得個性好。

推薦閱讀

目睹性侵當下沒報案「七爺八爺帶冤魂入夢」　女子崩潰哭喊：為什麼不救我

目睹性侵當下沒報案「七爺八爺帶冤魂入夢」　女子崩潰哭喊：為什麼不救我

滴妹「隱藏版哥哥」是他！五官99%神複製　網一看嚇到：比阿滴更像

滴妹「隱藏版哥哥」是他！五官99%神複製　網一看嚇到：比阿滴更像

還相信愛情嗎？謝忻遭阿翔狠心切割　緊緊抿嘴苦笑吐「內心真實聲音」

還相信愛情嗎？謝忻遭阿翔狠心切割　緊緊抿嘴苦笑吐「內心真實聲音」

用msn哄男友求和　1小時後對方「1句話露出驚悚真面目」她嚇傻崩潰

用msn哄男友求和　1小時後對方「1句話露出驚悚真面目」她嚇傻崩潰

快訊／謝忻神隱2個月首露面！　一開口哽咽「我要向Grace道歉」：真的做錯了

快訊／謝忻神隱2個月首露面！　一開口哽咽「我要向Grace道歉」：真的做錯了

被曝光「和楊洋交往鐵證」　小S蔡康永聯手...3問題逼出喬欣答案

被曝光「和楊洋交往鐵證」　小S蔡康永聯手...3問題逼出喬欣答案

國外被認出「是謝忻耶！」她羞愧低頭　台灣媽媽溫柔2句話瓦解心牆哭崩

國外被認出「是謝忻耶！」她羞愧低頭　台灣媽媽溫柔2句話瓦解心牆哭崩

小優長灘島度假「還沒開始玩就被罰錢」　曝慘痛教訓：有夠衰！

小優長灘島度假「還沒開始玩就被罰錢」　曝慘痛教訓：有夠衰！

IG遭血洗還是不怕！《屍速》男星連發9篇文　全劇組「單手遮眼」挺港

IG遭血洗還是不怕！《屍速》男星連發9篇文　全劇組「單手遮眼」挺港

天蠍具惠善VS.巨蟹安宰賢「契合度100卻離婚」　4關鍵原因愛不下去注定分手

天蠍具惠善VS.巨蟹安宰賢「契合度100卻離婚」　4關鍵原因愛不下去注定分手

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了

8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉上留「慘痛後遺症」…網淚：毀了他童年

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

林茉晶泳衣這樣穿…粉絲噴鼻血：極品！　「整面全是洞」底下看光

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

櫻花妹, 日本, 日本女生, 日本男生, 聯誼

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 柯南說中文！陸版預告藏彩蛋　4個字萌萌奶音瞬間融化：好可愛～
  2. 蜘蛛人IG道別鋼鐵人！　湯姆霍蘭德留《復仇者》悲傷台詞…300萬粉淚崩
  3. 開學驚見「同學媽媽是安潔莉娜裘莉」　零巨星架子主動並肩合照…爽翻了！
  4. 「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目
  5. 小勞勃道尼拚死救回－才失去鋼鐵人...蜘蛛人我們等你
  6. 拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死　媽想起9天前「早就有恐怖預兆」
  7. 日本妹12個聯誼心機招數！「這NG舉動」被嫌超自戀　58%男生吐槽：太做作
  8. 河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇
  9. CLC 23歲丞延爆「後台被男工作人員打」　側拍影片全都錄…韓網瘋傳
  10. 粉絲怒爆鄧紫棋公私不分！　「歌迷會會費全進男友私人帳戶」33字回應了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366