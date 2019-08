CLC 23歲丞延爆「後台被男工作人員打」　側拍影片全都錄…韓網瘋傳

記者張筱涵/綜合報導

韓團CLC於22日晚間參加頒獎典禮SORIBADA,黑色有型的裝扮吸引大眾關注,當晚她們也獲得Music Star獎,怎料當天有一段拍攝到待機室走廊的影片,被眼尖的網友發現隊長丞延(정승연)疑似被男性工作人員打。

▲CLC於22日出席頒獎典禮SORIBADA。(圖/翻攝自CLC IG)

在頒獎典禮SORIBADA進行的同時,每位藝人都會到拍照區給攝影記者拍照或接受簡單採訪,其中有一個角度可以大略拍到待機室走廊的樣子,就有網友在22日晚間上傳一段影片表示「丞延被男工作人員打」,很快就傳遍各大社群平台引起熱烈討論。

▲南韓論壇熱門文章「說是CLC張丞延被打的推特影片」。(圖/翻攝自THEQOO)



影片中可見,一名腰部圍著褐色毛毯穿著全身黑衣、背後有挖洞的女生走到一半,正好碰到有個男生從待機室裡面出來,她繼續往前走後,可以看見男生有大動作推擠或打人的樣子。網友對比穿著後發現,丞延的髮型也是及肩燙捲、披著褐色毛毯,全身黑的服飾中背部也是挖洞設計。

不過在南韓論壇引起紛爭後,原PO者卻刪除了該貼文並表示「有人說是我誤會了」,另外在影片後半段可見丞延玩著手機看起來沒有特別反應的樣子。CLC所屬經紀公司CUBE娛樂直至截稿前都未有回應,南韓網友則抱有正反兩面意見,「我覺得看起來只是在開玩笑」、「那男的看起來像在Popping」、「還好有被拍到,希望丞延沒事」。

To everyone:



If Seungyeon was hurt by staff, then she already reported it on call and people already know.



But afterwards seungyeon seems fine, and so it could be taken out of context? We don’t know the full story..



Anyways here’s the full video. pic.twitter.com/rYceANzjvC