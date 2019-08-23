人妻不孕崩潰痛哭！　「霸氣老公罵1句話」感動天…8個月後結局40萬人飆淚

記者田暐瑋／綜合報導

現代人晚婚、生活壓力大，不孕症增加，甚至只能選擇人工生殖求子。台美夫妻YouTuber布萊克夫婦因為老婆儷儷罹患多囊性卵巢導致不孕，3年裡試過14種求子方法都失敗，最後只是採取試管嬰兒，但還是失敗2次，她崩潰痛哭自暴自棄，老公AJ看了心疼，語氣嚴肅告訴她：「我跟妳結婚不是為了生小孩！」一席話惹哭上千網友。

布萊克夫婦2018年開始嘗試第一次試管治療，在療程的第三天，因為老公AJ不小心針打歪出血，第一次試管宣告失敗，老婆儷儷情緒崩潰，壓抑多年的壓力瞬間爆發，當場難過痛哭，也變得自暴自棄，看到儷儷為了生小孩這麼逼自己，老公又心疼又生氣地說：「我跟妳在一起並不是為了生孩子，我不希望你覺得說和妳沒辦法生孩子我們就結束了，我當然也希望有孩子，但我也不希望你為了生孩子要受那麼多苦。」

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▲儷儷崩潰痛哭。（圖／翻攝自臉書／布萊克夫婦）

聽完老公這番告白，儷儷更堅信要繼續做試管嬰兒，也進行了第二次療程，但也失敗，到了第三次她也顯得有點挫折，流下失望的眼淚。到了這一次終於感動上天，歷經將近1年的時間，儷儷成功懷孕，一次還是龍鳳胎，夫妻倆興奮地又叫又跳，網友們也為兩人高興，「媽呀我一直在等待你們的好消息」、「超級感動，他很愛妳，不是為了生孩子」、「阿傑哥安慰你那段，好暖啊」。

▲布萊克夫婦求子成功。（圖／翻攝自臉書／布萊克夫婦）



儷儷求子過程上雖然歷經挫折，但還是努力撐下去，認為遇到了就勇敢面對，「你是為了你跟你愛的人在一起努力，你不是自己一個人，為了自己愛的人而努力真的是一件很幸福的事。我常說上天讓我這麼辛苦一定有祂的原因也許想要藉由我的故事給予更多人愛的鼓勵❤️一起給予同樣在求子路上辛苦的你我，我走了四年多終於走到終點了正在這邊等著你們，也謝謝大家一路上給我的加油打氣我現在也要把這份好孕分享給妳們。」

▲布萊克夫婦生了龍鳳胎。（圖／翻攝自臉書／布萊克夫婦）