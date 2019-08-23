目睹性侵當下沒報案「七爺八爺帶冤魂入夢」　女子崩潰哭喊：為什麼不救我

記者李玟儀／綜合報導

民間信仰是台灣社會不可或缺的一部份，各路神明掌管善惡於無形。節目《來自星星的事》中分享一則故事，曾有一名女子目睹性侵卻沒有立刻報案，結果每到晚上在睡夢中都會聽鐵鍊的聲音，在看過醫生也沒有辦法解決的狀況下，她只好求助民俗老師。

▲目睹性侵當下沒報案「七爺八爺帶冤魂入夢」。（圖／示意圖／123RF）

這名女子曾經在深夜11點下班回家的途中，經過一個老舊社區，某處暗巷裡傳來女子喊救命的聲音，她當時因為自己一個人加上時間太晚，心裡有點害怕，但猶豫之後還是決定上前看一下，卻意外目睹一樁性侵案，當時加害人手上拿著一把刀，她嚇得拔腿就跑。

請繼續往下閱讀...

女子離開後沒有立刻報警，一直到回家後越想越不對勁才報案，沒想到幾天後，她開始睡得不安穩，睡夢中聽到鐵鍊的框啷聲，還有一白一黑、一高一矮，就像七爺八爺的身影，時不時會帶著不同的冤魂入夢，也曾七爺八爺帶著一個女生前來說：「她是妳害死的。」對方不停哭喊：「為什麼不救我？」

▲七爺、八爺。（圖／翻攝自Facebook／新竹都城隍廟）

女子嘗試看醫生但沒有效後，轉而找老師幫忙，老師說受害者在案發當時沒有喪命，可能是事後受不了打擊而輕生，心裡或許對當時撞見性侵案的女子有怨念，而女子最後到廟裡念經懺悔，狀況才逐漸好轉。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

