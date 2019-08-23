湯姆霍蘭德好慘！　失去蜘蛛人拍新片「結果導演不幹了」

記者張筱涵／綜合報導

日前迪士尼和索尼影業爆出協商破局消息，未來漫威工作室將不會再製作任何《蜘蛛人》相關電影，演員「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）還有2部電影合約恐怕也就此卡住，怎料一波未平一波又起，主演遊戲改編電影《秘境探險》再次失去導演。

▲湯姆霍蘭德主演漫威版《蜘蛛人》打開國際知名度。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG）

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湯姆霍蘭德主演《秘境探險》拍攝過程一波三折，好不容易有了新導演丹崔克坦伯格（Dan Trachtenberg）接下，結果23日又傳出對方不導了的消息。而且這部電影也是索尼影業的，他日前似乎因為破局關係默默取關索尼影業和《蜘蛛人：離家日》IG帳號，是否會有影響目前還是未知數。

另外，索尼影業目前在替《祕境探險》物色新導演，原本年底將開拍的計畫也將延期到明年，最佳狀況是明年上半年開始，因為原先定檔在2020年12月18日北美上映，如果不盡快找到並準備完成，恐怕連帶檔期也受影響。

而這部電影主要是索尼旗下PlayStation影視製作公司第一部電影，該公司成立目標就是要將PS遊戲改編成電影，而《祕境探險》就是其一。湯姆霍蘭德在其中飾演主角寶藏獵人尼森德雷克（Nathan Drake）年輕版。

▲《祕境探險》是遊戲改編電影。（圖／翻攝自unchartedthegame）