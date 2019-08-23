經紀公司為何「棄謝忻保阿翔」？她點破環環相扣內幕…全靠2名神隊友

記者劉宜庭／綜合報導

阿翔（陳秉立）偷吃同門謝忻，風波延續多日，15年辛苦累積的形象與心血毀於一旦，雙方經過2個月的沉澱神隱，終於陸續露面，不過僅有阿翔重返節目《綜藝大集合》，女方則確定丟了主持棒。對比雙方下場，兩性作家欣西亞22日發文發表個人看法，並拆成2重點分析經紀公司選擇「棄忻保翔」的內幕原因。

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▲謝忻收入歸零，目前靠公務員妹妹救濟。（圖／記者張一中攝）

▲阿翔全面復出，21日在宜蘭錄《綜藝大集合》。（圖／記者季相儒攝）

謝忻和胡瓜、阿翔昔日是《綜藝大集合》的搭檔，如今和阿翔同公司的她，確定被踢出主持群。談到失去節目，謝忻肩膀瞬間駝了，低著頭語氣哽咽：「我其實很難過，《大集合》是我的根、培養我的地方，我尊重公司的安排。」她不怪公司捨棄了誰，而是怪自己犯了大錯。

而阿翔19日復出錄《綜藝新時代》，被問到謝忻，立刻以「沒有聯繫的必要」簡單帶過、切割。對此，謝忻則表示祝福，「就算被切割，我覺得他的選擇都是對的。」至於為何會在記者會上隔空向阿翔道歉？她則回答，「因為……他也同樣受到牽連。我覺得我們都付出了代價。」

▲阿翔台中錄影時被問及謝忻，隨即切割「沒有聯繫的必要」。（圖／記者季相儒攝）



▲面對被阿翔切割，謝忻回應「我覺得他的選擇都是對的。」（圖／記者張一中攝）

從雙方的復出之路看，女方似乎處於弱勢，許多人疑惑的是：「為何經紀公司會選擇棄忻保翔？」對此，欣西亞從2點進行分析，第一點為阿翔身邊有老婆Grace，「說穿了就是一句：連他老婆都願意原諒自家偷吃的男人了，觀眾自然也該重新接受。原諒他、接受他、幫阿翔重回工作崗位，其實也是在幫Grace的忙，甚至是支持Grace，不然家裡主要的生活費將從哪裡來？」

至於欣西亞提出的第2點，則是阿翔有工作夥伴－－浩子，「浩角翔起雖然能各自接工作，但畢竟當初是以團體出道。如果經紀公司真把阿翔下架，或多或少還是會影響浩子。浩子在整個事件中更凸顯了他的老實、善良，也許觀眾不會忍心採取『連坐法』波及到這麼一個大好人。」

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欣西亞直指，Grace和浩子不僅是阿翔的神隊友，更是生命共同體一般的存在，「他們正好成為阿翔犯錯的庇護所。」反觀謝忻，她形容對方是一人飽、全家飽，並沒有什麼牽一髪而動全身的環環相扣，「再加上演藝圈有太多前例證明偷吃腥夫能安全下莊，所以經紀公司當然先救阿翔。」不過，她也推測，這次謝忻在公司安排下出面說明，應是復出的前奏，順便看風向、試水溫，加上經過這次道歉記者會，觀眾對她多半是給予「加油」的聲量，因此她推測「距離復工之路已經不遠。」

▲欣西亞全文。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）