「臥蠶富人」4ni！招桃花電眼5偶像　柾國、車銀優上榜

記者吳孟庭／綜合報導

臥蠶越大越容易招桃花，而桃花也代表了人緣，明星有臥蠶加上迷人電眼，似乎就是人氣保證！韓媒《Insight》網站日前選出擁有「愛笑電眼」的5位新生代偶像男女明星，同時他們都是擁有飽滿臥蠶的「臥蠶富人」，共2位男星、3名女星上榜。另外如果想像明星擁有迷人笑眼，美妝老師傳授秘訣：「細紋是關鍵」，使用眼霜可以靠以下3步驟！

▲Joy、柾國、車銀優入選招桃花電眼5偶像。（圖／翻攝自BTS、ASTRO臉書、Joy IG）

1. ITZY有娜

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（圖／翻攝自ITZY臉書）

JYP新女團ITZY年紀最小的成員有娜，擁有深邃大眼與雙眼皮之外，被公認眼睛是五官中最具魅力的特點，「猶如湖水般深邃的眼眸，以及肥肥的臥蠶，讓未滿16歲的她美貌升級」！

2. 防彈少年團（BTS）柾國

（圖／翻攝自BTS臉書）

同樣是團體中的忙內（老么的韓語），柾國從剛出道的青澀少年到現在帥氣炸裂的成人外貌，但不變的卻是笑起來讓姨母都融化的電眼，聽說有不少粉絲就是因為他的笑容入坑！

3. TWICE MOMO

（圖／翻攝自TWICE臉書）

南韓有一種說法叫「臥蠶富人」，就是在說MOMO，臥蠶猶如「麻糬」黏在眼睛下方，飽滿又軟嫩讓人好想偷偷按下去，臥蠶也讓MOMO原本就不小的雙眼更加明亮動人了～

4. Red Velvet Joy

（圖／翻攝自Joy IG）

只要一講到笑眼，Joy總是會在各大排行榜上被提及。每次一笑，就彷彿小朋友般的天真與自然，電眼美女顯然就是Joy的代名詞！

5. ASTRO車銀優

（圖／翻攝自ASTRO臉書）

車銀優不但是花美偶像的代名詞，他的笑容更是美得像漫畫主人公！尤其笑起來眼下總是擠出厚厚的臥蠶，被形容「不只五官猶如雕刻一般，還是擁有可愛臥蠶的『臉蛋天才』。」

除了天生擁有一雙愛笑的眼睛，明星也靠「勤保養」避免皺紋提早形成，韓國美妝老師教學，在還沒有黑眼圈跟皺紋時，就必須每天使用「眼霜」進行皮膚管理，跟著以下步驟做，一起擁有明星電眼！

步驟1. 將眼霜適度點在眼下，由內往眼角的斜上方輕輕抹開。



步驟2. 在眼角處畫「8」字推往上眼皮。



步驟3. 容易顯老的法令紋也可以擦上眼霜，防止皺紋產生。

（以上圖片由記者吳孟庭攝）

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