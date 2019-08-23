專訪／一樓高度重摔！邱澤「鐵環刮背」皮綻噴血：內臟有震動感

記者林映妤／專訪

邱澤在新片《第九分局》飾演通靈警探，除了要面對可怕阿飄，也有與人類反派打鬥的戲碼，他某場武打戲被對方抓起來，從一樓多的高度往地上狠砸，連摔3次，起來他才發現自己「背後全是血」，畫面講起來超驚悚！

▲邱澤拍攝《第九分局》不只皮肉傷還要飽受驚嚇。（圖／記者林敬旻攝）

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一樓高度還沒吊鋼絲，邱澤表示，因為吊鋼絲整個人的重力與速度就不真實了，下面軟墊更是只敢鋪薄薄一層，就怕太多會穿幫。那場戲他側面打橫往地上摔，拍了3個take，每一次都有「內臟震動感」，他穿槍套背心，背心上有鐵扣環，一做滾翻動作，鐵環就把皮劃開！

「一開始我以為是流汗，覺得『咦？濕濕的？』後來才發現流血了，那件T恤上都是血，當下就只把傷口清乾淨繼續拍，其實那傷口有一點點深，整個區塊都是血！」

▲▼邱澤自曝其實十分怕鬼。（圖／記者林敬旻攝）

武打超辛苦，心理的折磨也沒少。邱澤片中與許多好兄弟為伍、替祂們辦案，其實他本人超怕鬼，睡覺都要用棉被把腳趾「包起來」才能睡，「正面要包、側面也要包，尤其是自己住外面（飯店），對這環境還很陌生的時候！」

如此膽小卻接演鬼片，一來是想嘗試驚悚、恐怖的劇本，二來是劇本中有著不同於恐怖片的溫馨，另外，他的角色也藉由通靈警探的角度看阿飄，看祂們為什麼不離開、為什麼有執念。

其中一場在亂葬崗拍的戲，現場30個阿飄臨演，每次他們群聚在一起，邱澤都會很怕，「我上廁所經過他們，都自動把一邊的視線關掉，因為不確定人有沒有『多出來』，我有鼓起勇氣跟他們合照一張，但沒有勇氣數數看照片有沒有多人！」

▲邱澤曾和《第九分局》30位臨演阿飄合影心驚驚。（圖／翻攝自臉書／邱澤）

去年邱澤以《誰先愛上他的》拿下台北電影獎影帝，更一舉入圍金馬獎。他透露，拿北影前一天正好就在拍《第九分局》，翻班拍到天亮，他回家瞇了一下，洗洗澡就出發去中山堂，領獎後訪問、慶功，或許疲累、或許驚喜，他整個人輕飄飄，像在作夢一般，「隔天也到《第九分局》現場，看著導演講戲、工作人員拍攝，才有慢慢變成真實的感覺。」

拿完影帝有段時間邱澤對自己變得嚴格、標準拉高，設定很多框架、自我疑問，「這顆鏡頭這樣真的可以嗎？這個表演是不是可以更好？」但這樣的狀態非但沒幫助，不斷重複檢查自己只讓他更綁手綁腳，「我想這不是獎項要告訴我的訊息吧！它是對我的表演、判斷給予支持、肯定吧！所以過了段時間我就慢慢拿掉，隨著節奏再進入角色。」

▲邱澤拿下北影影帝後，今年有望再問鼎金馬。（圖／記者林敬旻攝）

今年他再以《第九分局》、《江湖無難事》雙雙報名、通過金馬初選，有望拿到影帝入場券，邱澤也很平常心，「蠻緣分的，每年評審口味也不太一樣。」無論今年金馬能不能有成績，邱澤演技早深獲認同，他透露今年已拍完3部作品，即將進入第4部，產量、能量都將會越來越驚人。《第九分局》8月29日上映。

▲邱澤接受專訪暢聊拍片趣事。（圖／記者林敬旻攝）