特／女孩，妳真的想結婚嗎！《不能是朋友》周惟惟教妳最重要的事

文／林奕如

好久沒有這麼痛快淋漓看一部台偶像劇，馮凱導演執導《我們不能是朋友》佔據今年暑假熱度，每集都有「引爆點」讓你著魔追劇不間斷，雖然被網友狂轟「毀三觀、無下限」，但這場「成人式愛情」戳破愛情粉紅泡泡，用周惟惟的故事告訴每一位女孩最重要的事。

▲郭雪芙飾演周惟惟，教每一位女孩最重要的事。（圖／八大提供）

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馮凱導演把4位主角周惟惟、褚克桓、黎皓一、周子媛，在面對愛情時，各自不同的選擇、掙扎，細膩的呈現出來，他在導戲前，直白跟主角說明：「一定要完完全全打開心房，道德、執著、形象，把你的本性挖出來。」該劇引起不少道德爭議，他淡定笑說：「這不就是會發生在你我身邊周遭的故事嗎！」是啊，這不就是會發生在你我周遭的事情，只不過被搬上電視劇，有些時候，真實比戲劇更虐心。

▲從800萬過一夜的交易開始，周惟惟已經淪陷了。（圖／八大提供）

（以下有雷）女主角周惟惟和同公司工程師黎皓一地下情交往3年，兩人為了買房目標努力存錢，她每天控制一切慾望只能花150元（在台北生活下去真的太厲害），她不覺得有問題，但就在婚前一切都變了，在霸氣褚克桓一步步誘惑，她開始動搖。

從女孩答應褚克桓「便宜賣房800萬過一夜」邀請開始，她和黎皓一的這段愛情，已經凸顯變態的地方，再到黎皓一工作面臨大改變，他飛上海工作，婚期延遲半年後，好不容易買到的房子被他偷增資3千萬。明明結婚是兩個人的事，但決定的只有一個人，周惟惟再也忍不住：「你決定了才告訴我，你說每一個計畫都有我，是因為我配合你，你真的很自私。」

▲周惟惟在道德和內心真實情感之間拔河。（圖／八大提供）

這一刻女孩內心城門已經潰堤，因為她發現黎皓一不是她要的，「因為相愛而戀愛，卻因為彼此太熟悉，而無法繼續專心愛」，面對褚克桓分手交往10年女友，對她頻頻發動溫柔攻勢，她知道再也騙不了自己，在道德和內心真實情感之間拔河，醉酒失控吻上褚克桓，早已洩露她的真實想法，哭腫雙眼分手黎皓一，其實也是在跟過去的自己、過去的愛情道別。

▲周惟惟承認對褚克桓心動了。（圖／八大提供）

也許為了劇情效果，黎皓一渣男行徑作盡，周惟惟離開他是對的；高子媛是情緒勒索的恐怖情人，褚克桓聰明霸氣又完美，離開她也是對的。大結局中，網友幾乎一面倒狂歡呼褚克桓和周惟惟激情滾床，男女主角終於在一起了（合理化劈腿，反正單身也無罪XD）。但滾床過後，周惟惟的內心獨白，戳中每一個努力過生活的女孩心聲：「我被自己綁手綁腳一輩子，想改變，想痛快過日子，不想附屬任何人，不管是愛是恨，我想自己作主，我要先學會愛我自己。」

▲周惟惟在劇中做出了選擇。（圖／翻攝愛奇藝）

其實周惟惟就是每一位女孩的化身，這部戲真正要點出的是，女性在婚前面臨誘惑，進而審視內心進行最後一次選擇，應該要照著原定的計畫，還是其實妳有另外的選擇，不管如何，在「愛」與「慾」之間，找到女孩妳內心真正的聲音吧！

●作者林奕如，《ETtoday娛樂星光雲》娛樂中心戲劇線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net