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【蜘蛛人退出MCU】#SaveSpiderMan狂洗版　掀迪士尼陰謀論

記者林映妤／綜合報導

迪士尼與索尼影業21日協商破局，導致《蜘蛛人》未來不會再出現在漫威電影宇宙（MCU），此舉掀起大批影迷反彈，「#SaveSpiderMan」、「#SaveSpidey」開始大量在社群網路洗版，外媒稱這類hashtag大舉進攻社群，有可能是網路機器人的運作才會達到如此效果，甚至傳出是迪士尼操作的陰謀論。

▲▼鋼鐵蜘蛛裝。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）

▲▼《蜘蛛人》將退出MCU。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）

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▲▼蜘蛛人。（圖／翻攝自Imdb）

雙方談判破局原因，是因為迪士尼要求未來《蜘蛛人》以及索尼其他反派角色電影的票房為兩方50、50分潤，而索尼拒絕此提案，因此未來任何一部《蜘蛛人》電影都不能再進入MCU，索尼拿回拍攝，也不能提到鋼鐵人、薩諾斯等MCU情節。

根據《ScreenRant》報導，這項交易破裂，使粉絲蜂擁而上，在社群網站上向迪士尼與索尼抗議，然而這些hashtag有些並非來自真實用戶，而是網路機器人。

其中「#SaveSpiderMan」和「#SaveSpidey」攻佔第1、2名，「#SaveSpiderManFromSony」則排名第3，有粉絲質疑迪士尼是這些網路機器人的幕後黑手，不過外媒認為有些牽強，更有可能的是這些機器人出自粉絲之手，希望迪士尼與索尼能夠達成協議，讓蜘蛛人回歸MCU。

無論這些hashtag來自哪，網路聲量目前的確傾向於讓蜘蛛人繼續留在MCU，然而索尼影業已經發出聲明，表示漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）與漫威工作室未來會專注於其他項目，無法經營那些版權不在他們手上的電影，目前看來似乎沒有轉圜餘地。

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蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德, 迪士尼, 索尼

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