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小勞勃道尼拚死救回－才失去鋼鐵人...蜘蛛人我們等你

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

老實說，我最喜歡的蜘蛛人還是由陶比麥奎爾（Tobey Maguire）扮演的。稚嫩的臉蛋加上和克絲汀鄧斯特（Kristen Dunst）完美的化學反應，及不成熟又成熟的自由切換，在校到畢業都在適應超級英雄生活，根本就是給我上超級英雄第一課的老師。可是我又不能說我不愛接下來的兩任蜘蛛人。

蜘蛛人。（圖／《蜘蛛人》電影劇照）

安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）的蜘蛛人可惜的是出現在最錯的時間點上 — 要擺脫前任的定型，卻沒有更龐大的勢力來支持，導致他受歡迎程度沒前者高。再接下來，就到最震撼的影壇合作協議—湯姆霍蘭德（Tom Holland）的新選角。

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還記得在《美國隊長3：英雄內戰》裡，一句鋼鐵人的呼喚：「Underoos！」之後，飛著蜘蛛網高空出現，那一刻真的心情複雜，因為闊別多年，蜘蛛人回到了漫威電影宇宙MCU的懷抱。超感動之餘，看見英雄們合體是身為粉絲多麼慶幸的事。

解密《美國隊長3》經典停機坪大戰，他說真的很難拍！（圖／翻攝自網路）

然後有了《復仇者聯盟3》的「Mr. Stark, I don't feel so good.（史塔克先生，我有點不對勁。）」到《復仇者聯盟4》鋼鐵人自責保護不了這孩子的「I lost that kid.（我失去了他）」。最後到他們倆重新見面的溫馨擁抱，超越師徒、超越父子、超越親情，只為了那一刻的「重奪」。

啊，好像太悲情了。我只是覺得突然失去了鋼鐵人，沒想到那麼短的時間內，也可能會失去蜘蛛人。

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自網路）

看過《蜘蛛人：離家日》的大家都知道，鋼鐵人在這部電影的存在是貫穿全片的。製作新戰衣致敬鋼鐵人、壞人Mysterio的計畫是建立於鋼鐵人的背叛、隨處可見在薩諾斯彈指後（正確名稱：The Blip）鋼鐵人犧牲奉獻的點點滴滴...這些都是MCU的足跡啊～

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

看見全世界砲轟索尼影業，我覺得其實沒必要。說實話，索尼做錯了什麼？他們擁有蜘蛛人的版權，卻在幾年前決定與迪士尼攜手並肩，讓蜘蛛人參與MCU這偉大的電影宇宙，完成影迷們和粉絲們的希望。可能當時所有人覺得這決定是「必須的」，可是要放下公司的堅持，也要和迪士尼開始分紅分利，站在公司立場，收益不會再滿溢，只能默默期待「1+1=3」的協調作用。

現在這關頭，有人說談判破局是因為迪士尼想要5:5製作、分賬，令索尼很不是滋味。可是換個角度來看，不如讓這個破局成為轉折，讓雙方各自冷靜再看看哪一方面可以讓步。對索尼而言，他們也會要讓蜘蛛人留在MCU，畢竟這件事的「失」比「得」更大，因為要完完全全撇除MCU的故事線是艱難的啊。

對迪士尼而言，失去蜘蛛人就像失去支柱一樣。原任復仇者只剩三位，也只有索爾還擁有獨立電影片約，蜘蛛人和鋼鐵人這對無可分離的關係，在螢幕也在背後都舉足輕重。

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自網路）

現在的我們只能等待，等待進一步的談判，況且索尼沒有把話說死，只說凱文費吉不會繼續製作未來的蜘蛛人電影，會不會真的退出MCU這問題還言之尚早。為了更好的未來，我們先暫別。

（以上圖片翻攝自《蜘蛛人》劇照）

本來出自外稿作家：yeonhee
不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】►看更多yeonhee專欄文章

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蜘蛛人, 漫威, 鋼鐵人

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