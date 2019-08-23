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林允親揭「出道常被黑」娛樂圈內幕！　見到抹黑兇手瞪眼怒：你這個壞人

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星林允因演出周星馳電影《美人魚》爆紅，2018年搭檔王大陸主演《一吻定情》，再度掀起話題。她參加陸綜《送一百個女孩回家》，直率爆料出道時常被黑，還透露見到黑自己的人，抖出內幕引發外界聯想。

▲▼林允親曝被抹黑內幕，見到兇手怒嗆：「你這個壞人！」（圖／翻攝自微博／林允工作室）

▲林允出道以來爭議話題不斷，如今爆料「出道常被黑。」（圖／翻攝自微博／林允工作室）

林允表示從沒有在一個節目裡說過這麼多秘密，收錄時剛迎接23歲生日，坐在車裡和主持人聊天。她說以前沒有團隊，經常被黑，讓沒有見過這種狀況的爸媽非常不開心，「我告訴他們都是假的不要聽了」，說出此話時表情顯得相當不愉快。

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▲▼林允親曝被抹黑內幕，見到兇手怒嗆：「你這個壞人！」（圖／翻攝自微博／林允工作室）

▲林允坦言出道時經常被黑。（圖／翻攝自微博／林允工作室）

▲▼林允親曝被抹黑內幕，見到兇手怒嗆：「你這個壞人！」（圖／翻攝自微博／林允工作室）

▲林允身陷負面謠言爸媽心情不好，她告訴爸媽「都是假的不要聽。」表情相當不悅。（圖／翻攝自微博／林允工作室）

緊接著林允透露前段時間遇到黑自己的人，還說「哦你啊！剛出道的時候整天來黑我，就是你！就是你！」對方說「過去就過去了」，她回嗆「你這個壞人」，主持人好奇「妳是開玩笑說得還是真的說的」，她回答：「我是真的說，有什麼說什麼。」

▲▼林允親曝被抹黑內幕，見到兇手怒嗆：「你這個壞人！」（圖／翻攝自微博／林允工作室）

▲林允表示之前見到抹黑自己的人。（圖／翻攝自微博／林允工作室）

▲▼林允親曝被抹黑內幕，見到兇手怒嗆：「你這個壞人！」（圖／翻攝自微博／林允工作室）

▲聽到對方說「都過去了」，林允怒嗆：「你這個壞人。」（圖／翻攝自微博／林允工作室）

林允出道以來話題不斷，火速在娛樂圈成為爭議人物。如今她爆出「出道時常被黑」，直指遭人抹黑的娛樂圈內幕，由於她並未明確指出對方性別，卻被網友推測抹黑者是女藝人、某女星等，加上她在講KTV被切歌時嗆聲「我不會原諒你」的發言也摻入抹黑話題中，揣測文迅速在網路瘋傳，她的工作室晚間公開完整影片闢謠，貼文寫道：「斷章取義很氣人！更可氣的是，還要大開腦洞，YY加戲！正在吃晚飯的小Team，放下筷子，找來整段節目給你們看，也是心累。」

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