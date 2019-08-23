ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了

記者劉宛欣／綜合報導

安宰賢、具惠善婚變，目前雙方各執一詞，具惠善甚至公開貼文提及丈夫嫌她「乳頭不夠性感」，安宰賢愛妻形象徹底崩毀。然而回頭看過去夫妻倆出演的實境節目《新婚日記》，當時節目作家便透露，安宰賢的愛妻暖男形象，都是靠後製努力「剪出來的」，未剪輯過的原版甚至讓工作人員直呼「不敢結婚了」。

►點我看更多【具惠善、安宰賢婚變】相關報導

▲具惠善、安宰賢感情出現裂痕。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

請繼續往下閱讀...

▲《新婚日記》工作人員曾表示看了未播出片段後不敢結婚。（圖／翻攝自TVN官網）

安宰賢、具惠善曾在2017年出演實境秀《新婚日記》曬恩愛，然而隨著婚變風波越演越烈，《新婚日記》工作人員過去訪談內容再次被翻上檯面，當時節目作家在受訪時，就曾坦承節目工作人員都有發現，安宰賢在鏡頭前的表現跟私下差很多，並不是觀眾眼中的寵妻暖男，甚至讓剪接師一度很困擾，有看過未剪輯版本的工作人員便表示：「看了具惠善跟安宰賢的婚後生活，不敢結婚了」、「安宰賢好煩人」。

▲具惠善和安宰賢曾一起上《新婚日記》。（圖／翻攝自韓網）

▲具惠善和安宰賢曾一起上《新婚日記》。（圖／翻攝自TVN官網）

這段過去訪問影片被挖出來後，網友表示：「具惠善沒有意願還被安宰賢拖來拍，結果居然得靠剪輯才能剪出愛妻人設」、「誰說安宰賢演技差？《新婚日記》可以得最佳男演員」、「工作人員看到離婚消息應該很不意外」。

安宰賢婚變打破沉默發聲！　7月30日就協議離婚：我很愛具惠善、尊重她

推薦閱讀

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉上留「慘痛後遺症」…網淚：毀了他童年

8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉上留「慘痛後遺症」…網淚：毀了他童年

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

捕獲正妹現身士林夜市玩彈珠台！一看是野生「超大咖女神」

捕獲正妹現身士林夜市玩彈珠台！一看是野生「超大咖女神」

安宰賢：女人魅力在胸部！　「越大的越好」5年前發言全被翻出

安宰賢：女人魅力在胸部！　「越大的越好」5年前發言全被翻出

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

李毓芬近照曝光「染成整頭金髮」　網驚：好像芭比娃娃！

李毓芬近照曝光「染成整頭金髮」　網驚：好像芭比娃娃！

日媒驚爆「人氣女星將官宣離婚」　洩5線索…網抖：北川景子？

日媒驚爆「人氣女星將官宣離婚」　洩5線索…網抖：北川景子？

TWICE奪下3獎撂3國語言！子瑜韓文進步　流利飆感言中文也顧到

TWICE奪下3獎撂3國語言！子瑜韓文進步　流利飆感言中文也顧到

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉上留「慘痛後遺症」…網淚：毀了他童年

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

捕獲正妹現身士林夜市玩彈珠台！一看是野生「超大咖女神」

安宰賢：女人魅力在胸部！　「越大的越好」5年前發言全被翻出

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

李毓芬近照曝光「染成整頭金髮」　網驚：好像芭比娃娃！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

安宰賢, 新婚日記, 具惠善

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了
  2. 63歲健美嬤辣穿比基尼！　「川字腹肌+渾圓雙球」打趴嫩妹：我只跟小鮮肉交往
  3. 林允親揭「出道常被黑」娛樂圈內幕！　見到抹黑兇手瞪眼怒：你這個壞人
  4. 《大熱門》荒謬任務被譙翻！「拿金魚玩遊戲」網氣炸：太過分
  5. 超跩小三逼宮女藝人！　安全帽內層「留痕跡」心機爆嗆：就是要妳發現
  6. 愛莉莎莎「1天花1萬約會」：待遇像公主！　一看行程...網：貧窮限制了我
  7. CP查理「平頭、蓄鬍」新造型曝光　睽違一年回歸「跑車當滑板」
  8. 被人夫秘訓半年！　25歲神正美少女「嘴上功夫」突飛猛進
  9. 雪莉身後驚見詭異白衣女！　「黑髮遮臉+眼神死」網嚇歪：他X那是誰
  10. 泰勒絲《Lover》除了實體專輯　「給粉絲的小情書」藏在這裡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366