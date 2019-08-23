安宰賢《新婚日記》寵妻「靠剪接製造」！　工作人員看完真實影片：不敢結婚了

記者劉宛欣／綜合報導

安宰賢、具惠善婚變，目前雙方各執一詞，具惠善甚至公開貼文提及丈夫嫌她「乳頭不夠性感」，安宰賢愛妻形象徹底崩毀。然而回頭看過去夫妻倆出演的實境節目《新婚日記》，當時節目作家便透露，安宰賢的愛妻暖男形象，都是靠後製努力「剪出來的」，未剪輯過的原版甚至讓工作人員直呼「不敢結婚了」。

►點我看更多【具惠善、安宰賢婚變】相關報導



請繼續往下閱讀...

▲《新婚日記》工作人員曾表示看了未播出片段後不敢結婚。（圖／翻攝自TVN官網）

安宰賢、具惠善曾在2017年出演實境秀《新婚日記》曬恩愛，然而隨著婚變風波越演越烈，《新婚日記》工作人員過去訪談內容再次被翻上檯面，當時節目作家在受訪時，就曾坦承節目工作人員都有發現，安宰賢在鏡頭前的表現跟私下差很多，並不是觀眾眼中的寵妻暖男，甚至讓剪接師一度很困擾，有看過未剪輯版本的工作人員便表示：「看了具惠善跟安宰賢的婚後生活，不敢結婚了」、「安宰賢好煩人」。

▲具惠善和安宰賢曾一起上《新婚日記》。（圖／翻攝自TVN官網）

這段過去訪問影片被挖出來後，網友表示：「具惠善沒有意願還被安宰賢拖來拍，結果居然得靠剪輯才能剪出愛妻人設」、「誰說安宰賢演技差？《新婚日記》可以得最佳男演員」、「工作人員看到離婚消息應該很不意外」。