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被人夫秘訓半年！　25歲神正美少女「嘴上功夫」突飛猛進

▲▼SKimmy被阿沁稱讚是高材生。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

▲SKimmy被阿沁稱讚是高材生。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

記者翁子涵／台北報導

年僅25歲、擁35萬粉絲的人氣YouTuber「SKimmy」，推出單曲《閨蜜》，向自己的音樂啟蒙偶像F.I.R樂團的阿沁拜師學藝，經過半年的秘訓，學習歌唱、發聲、創作等技巧，「嘴上功夫」突飛猛進讓阿沁大讚是高材生，首次跟阿沁進錄音室配唱的SKimmy，更興奮大喊：「我的少女憧憬實現啦！」

▲SKimmy推出單曲《閨蜜》。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

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▲SKimmy推出單曲《閨蜜》。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

SKimmy因為從小愛唱歌，也熱愛文字創作，為了把自己激勵人心的文字轉化成歌曲，半年前主動邀約自己的偶像阿沁，協助她完成這個夢想，透過阿沁設立的UTS國際音樂專門學校為她量身打造課程。

不過第一次到錄音室配唱的她，坦言唱歌是件不容易的事，SKimmy說：「唱歌的咬字跟講話的咬字發音，有蠻大的區別。不是只是要唸清楚就好，也因此當時練了很久！而且有點不適應的地方是，錄音的時候耳機裡面會聽到自己的聲音，然後我就會下意識想等待自己的聲音唱完，結果節奏就掉了。」

▲▼SKimmy主動拜師阿沁。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

▲SKimmy主動拜師阿沁。（圖／UTS國際音樂專門學校提供）

阿沁也讓她成功從YouTuber轉型成歌手，SKimmy表示：「唱的過程中，老師會一直給予鼓勵，讓人在充滿信心的狀況下錄音，這一點我真的覺得很棒！因為我最怕的就是看到有些老師在上課時臉上流露出失望跟無奈的表情，那真的會讓人信心全無。阿沁老師顧慮到歌手的心情真的很貼心！」
 

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