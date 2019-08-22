日媒驚爆「人氣女星將官宣離婚」　洩5線索…網抖：北川景子？

記者陳芊秀／綜合報導

日本眾多女星紛紛宣布結婚當人妻，婚後恩愛模樣羨煞眾人，不過近日有媒體驚爆「曬恩愛攏係假」，傳出「人氣女演員X即將宣布離婚！」同時知情人士爆出5大線索，透露「事前完全沒有徵兆」、「震撼業界」等，讓3位已婚女神都跟著中槍。

▲日媒爆料「人氣女星將官宣離婚」，已婚的北川景子成熱搜人物。（圖／翻攝自IG）

據日媒《Cyzowoman》報導，這名人氣女星「X」主演眾多電影、電視劇，數年前和人氣男星結婚，但是結婚後夫妻關係就轉冷，持續好一陣子「假面夫妻」，現在更決定要放棄偽裝離婚。傳言進一步指出，該名女星10幾歲就演出夯作爆紅，擁有「國民級」知名度，且人氣和實力兼具，宣布結婚時轟動全國。

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不過廣告界人士爆料，人氣女星X在媒體、網路發言都給人「夫妻恩愛」的印象，但是因為兩人交往時間不長，結婚後雙方生活步調、價值觀都合不來。而她因為有很多工作和廣告贊助商，就算夫妻關係不佳也無法馬上選擇離婚，現在打算年底前離婚，爆料者說：「等到她的廣告合約更新，演出作品拍攝告一段落之後，就會準備離婚，文件處理好離婚就會成立，但是會再等待一段時間，因為事前沒有徵兆，大概會讓世人嚇一大跳吧。」

人氣女星將離婚的傳言引起網友議論紛紛，從「結婚數年」、「10幾歲就走紅」、「網路常曬恩愛」、「交往時間不長」、「等廣告、演出作品結束」等線索，網友推測可能是北川景子和DAIGO，2人結婚3年，且女方17歲出道，手上代言無數，老公常在社群網站曬恩愛；第二對是上戶彩和HIRO，兩人結婚7年時常爆婚變，加上女方剛生下第二胎，婚姻現狀仍飽受外界質疑；第三對是上野樹里和和田唱，夫妻結婚3年，加上女方10幾歲就走紅，時常在社群網站分享婚姻生活，現正主演日劇《朝顏》創下高收視，婆婆是料理名家平野Remi。

▲DAIGO 3年前和北川景子結婚，時常在IG曬恩愛。（圖／翻攝自IG／DAIGO）

▲上戶彩婚後常被爆婚變，日前生下第二胎。（圖／翻攝自日網）

▲上野樹里和音樂人和田唱結婚，時常分享婚姻生活，挑大樑主演日劇《朝顏》創高收視率。（圖／翻攝自IG／上野樹里）