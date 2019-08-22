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小賈斯汀、海莉「漫畫風邀請函」曝光！　婚禮日期、地點確定了

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與老婆海莉（Hailey Bieber）於2018年9月登記結婚，雖然兩人在法律上已經是夫妻了，但婚禮卻遲遲未有著落。他們下個月即將結婚一週年，婚禮邀請函終於曝光，也確定了婚禮的時間和地點。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）土味情味。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀和海莉婚禮日期和地點曝光。（圖／翻攝自IG）

兩人婚禮日期，先前已有多個版本流出。從一月底，到傳出有意辦在小賈斯汀3月1日生日當天舉行，一共推遲3次，不過始終沒有任何進展。甚至一度爆出兩人的婚禮將無限期推遲，因為海莉希望專心陪伴小賈斯汀對抗憂鬱症。

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▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）和老婆海莉（Hailey Bieber）。（圖／翻攝自IG／justinbieber）

▲小賈斯汀和海莉下個月就登記滿一週年。（圖／翻攝自IG）

外媒《TMZ》獨家曝光兩人的婚禮邀請函，除了可以看到採用童趣、俏皮的「美式漫畫」呈現外，更重要時間地點也終於確定了。小賈斯汀和海莉將於9月30日在美國南卡羅來納州舉辦婚禮，且將會在一個不同於尋常婚禮舉辦的地方，再次說出「我願意！」

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）與海莉（Hailey Bieber）婚禮邀請函曝光。（圖／翻攝自《TMZ》）

▲小賈斯汀和海莉婚禮邀請函曝光。（圖／翻攝自《TMZ》）

據悉小賈斯汀與海莉都無意將婚禮舉辦成大型派對，因此只會是低調的儀式，僅邀請摯親好友參與。而先前兩人也不目擊現身南卡羅來納州，看來就是為婚禮先行場勘。

▲小賈斯汀和海莉。（圖／翻攝自Instagram／haileybieber）

▲小賈斯汀和海莉婚禮共推遲三次。（圖／翻攝自IG）

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