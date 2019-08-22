王大文一週操肌4次！　「體脂」曝光力拚六塊肌

▲王大文維持每周健身3至4次的習慣。（圖／寬魚國際、寬寬提供）



記者翁子涵／台北報導

歌手王大文擔任全球障礙路跑指標「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽活動大使，五月初他以選手身份報名參賽，只花1小時24分完成5公里障礙跑，「我真的沒想到長大之後會喜歡運動，更沒想到那天參加衝刺賽就愛上了！」今在記者會上，主辦單位之一的寬魚國際行銷長「寬姐」邱瓈寬也喊話：「在健身房練這麼久了，當然是要出來拚啊！」

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▲王大文和邱瓈寬出席路跑記者會。（圖／寬魚國際、寬寬提供）

從小不愛運動的王大文，透露是靠著開始運動走出低潮期，現在他維持每周健身3至4次的習慣，自曝體脂14，目標是挑戰結實六塊腹肌，「希望體脂可以再低一點，六塊肌就會出來。」最近更挑戰去戶外攀岩，也迷上紀錄片《赤手登峰》，希望能在年底前學會暴力上槓，「因為上次比賽其中的障礙有一段小小的攀岩，我也開始玩抱石。實在太好玩了，也可以順便訓練握力。」

▲王大文目前體脂14。（圖／寬魚國際、寬寬提供）



王大文近來也持續投入新的音樂創作，他透露：「上一張沒有任何的對唱，愛唱和聲的我現在有專心找很多朋友玩音樂，也許很快就會有新的對唱。」

目前他Youtube頻道訂閱人數已超過10萬，王大文特別感謝哥哥、經紀人和好朋友梁文音，「哥哥是最早幫我拍影片放在YouTube的，一直支持我的音樂夢想。再來我的經紀人，還有好朋友梁文音，因為我們最近拍了一些好玩的影片，很多人都很喜歡！」更直呼：「我要請這三位吃海底撈！」