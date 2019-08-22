ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

分手5年！鄭爽生日「同框張翰」網瘋了　男友鬆口原因：我安排的

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星鄭爽22日迎接28歲生日，同時舉辦生日會活動，最大驚喜是穿上《一起去看流星雨》的校園制服，更和前男友張翰「隔空同框」，一連串意外舉動，讓台下粉絲陷入瘋狂！她2014年6月9日在上海參加電視節時宣布分手張翰，至今5年多兩人再也沒有一起露臉，這次生日會畫面引發外界關注。

▲▼鄭爽生日會活動，隔空同框張翰引發外界關注。（圖／翻攝自微博）

▲鄭爽生日會活動，隔空同框張翰引發外界關注。（圖／翻攝自微博）

鄭爽在生日會送上超大驚喜，穿上2009年成名代表作《一起去看流星雨》的高中制服，綁側馬尾，打扮成女主角「楚雨蕁」的造型，並在台上重現劇中台詞。該作雖然是原創作品，故事內容被質疑抄襲日本漫畫《流星花園》，她的角色相當於「杉菜」，在校園裡挑戰「H4」，隨後和張翰扮演的富少爺「慕容雲海」陷入愛情，戲外兩人也從螢幕情侶變成男女朋友，情纏多年後分手收場。

請繼續往下閱讀...

▲▼鄭爽隔空同框舊愛張翰。（圖／翻攝自微博／新芒果TV）

▲鄭爽身穿10年前《一起去看流星雨》校園制服，重現當年台詞。（圖／翻攝自微博／芒果TV）

▲▼鄭爽隔空同框舊愛張翰。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲鄭爽扮「楚雨蕁」，舞台大螢幕出現前男友張翰的畫面，兩人隔空同框。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

《流星雨》至今10年，鄭爽再穿起制服完全零違和，舞台大螢幕播放電視劇經典片段，她則是拿起麥克風重現當年台詞，還有和張翰隔空同框的一幕，讓台下粉絲陷入回憶。兩人分手後從未在任何公開場合同框，這次生日會重現經典代表作，並剪進前男友畫面，格外受到矚目。

鄭爽出席《女兒們的戀愛2》記者會，被問起生日會的活動，則表示「都過去了。」站在身旁的男友張恆說：「其實這個是我安排的，因為這是粉絲覺得比較經典的作品，所以還是給大家帶來比較好。」她如今把演藝工作交給男友打理，強調相信男方的眼光和判斷力，雙方至今沒有發生過意見分歧。

▲▼鄭爽隔空同框舊愛張翰。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲鄭爽出席《女兒們的戀愛2》記者會，被問起生日會同框舊愛，男友張恆表示：「是我安排的。」（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

推薦閱讀

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

滴妹「隱藏版哥哥」是他！五官99%神複製　網一看嚇到：比阿滴更像

滴妹「隱藏版哥哥」是他！五官99%神複製　網一看嚇到：比阿滴更像

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭爽, 張翰, 張恆

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雪莉身後驚見詭異白衣女！　「黑髮遮臉+眼神死」網嚇歪：他X那是誰
  2. 泰勒絲《Lover》除了實體專輯　「給粉絲的小情書」藏在這裡
  3. 日媒驚爆「人氣女星將官宣離婚」　洩5線索…網抖：北川景子？
  4. 辛尤里整型爆後遺症「臉骨頭一直鬆開」　半邊臉痛到崩潰：只能吃豆腐
  5. 小S超市買蔥…糗拿成「這個」　體積長相差很大！網笑：這頓飯吃得了嗎
  6. 粉絲一頭撞上玻璃！楊紫嚇成O型嘴：唉喲？　超real「驚呆表情包」笑瘋網
  7. 《與惡》男星助陣爽被美女包圍　樂團團員哀嚎乾瞪眼
  8. 小賈斯汀、海莉「漫畫風邀請函」曝光！　婚禮日期、地點確定了
  9. 王大文一週操肌4次！　「體脂」曝光力拚六塊肌
  10. 李毓芬近照曝光「染成整頭金髮」　網驚：好像芭比娃娃！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366