分手5年！鄭爽生日「同框張翰」網瘋了　男友鬆口原因：我安排的

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星鄭爽22日迎接28歲生日，同時舉辦生日會活動，最大驚喜是穿上《一起去看流星雨》的校園制服，更和前男友張翰「隔空同框」，一連串意外舉動，讓台下粉絲陷入瘋狂！她2014年6月9日在上海參加電視節時宣布分手張翰，至今5年多兩人再也沒有一起露臉，這次生日會畫面引發外界關注。

▲鄭爽生日會活動，隔空同框張翰引發外界關注。（圖／翻攝自微博）

鄭爽在生日會送上超大驚喜，穿上2009年成名代表作《一起去看流星雨》的高中制服，綁側馬尾，打扮成女主角「楚雨蕁」的造型，並在台上重現劇中台詞。該作雖然是原創作品，故事內容被質疑抄襲日本漫畫《流星花園》，她的角色相當於「杉菜」，在校園裡挑戰「H4」，隨後和張翰扮演的富少爺「慕容雲海」陷入愛情，戲外兩人也從螢幕情侶變成男女朋友，情纏多年後分手收場。

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▲鄭爽身穿10年前《一起去看流星雨》校園制服，重現當年台詞。（圖／翻攝自微博／芒果TV）

▲鄭爽扮「楚雨蕁」，舞台大螢幕出現前男友張翰的畫面，兩人隔空同框。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）



《流星雨》至今10年，鄭爽再穿起制服完全零違和，舞台大螢幕播放電視劇經典片段，她則是拿起麥克風重現當年台詞，還有和張翰隔空同框的一幕，讓台下粉絲陷入回憶。兩人分手後從未在任何公開場合同框，這次生日會重現經典代表作，並剪進前男友畫面，格外受到矚目。

鄭爽出席《女兒們的戀愛2》記者會，被問起生日會的活動，則表示「都過去了。」站在身旁的男友張恆說：「其實這個是我安排的，因為這是粉絲覺得比較經典的作品，所以還是給大家帶來比較好。」她如今把演藝工作交給男友打理，強調相信男方的眼光和判斷力，雙方至今沒有發生過意見分歧。

▲鄭爽出席《女兒們的戀愛2》記者會，被問起生日會同框舊愛，男友張恆表示：「是我安排的。」（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）