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愛莉莎莎「1天花1萬約會」：待遇像公主！　一看行程...網：貧窮限制了我

記者劉宛欣／綜合報導

網紅愛莉莎莎在YouTube上擁有超過70萬的訂閱數，日前曾因拍攝「YouTuber一週所需開銷」主題影片，總花費達到8.8萬元，引起網友砲轟是在「炫富」，她在意識到事態嚴重後，緊急道歉，且將影片下架滅火。她日前又再度上傳了一支「揭露台北有錢人的約會，一天竟然要花近10000元！」影片，似乎是已走出爭議，再度挑戰高花費主題。

▲愛莉莎莎之前因拍攝Youtuber一周花費影片引起爭議。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

▲愛莉莎莎之前因拍攝Youtuber一周花費影片引起爭議。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

此次的一日約會花費影片，與一名在交友軟體上認識的男子合作，愛莉莎莎稱讚男方「神似男星陳冠希」。兩人至高級牛排館點了近6000元的餐點，用完餐後，買了一人一張600元的電影票，享受VIP觀影體驗，晚上到陽明山的高級夜景餐廳，花了約2000元吃燒烤，結束一天約會，共計花費了9020元。她也在影片下方寫上「我覺得這個約會真的是蠻夢幻的！！從頭到尾真的有像公主般的待遇～」。

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▲愛莉莎莎此次挑戰拍攝有錢人約會影片。（圖／翻攝自愛莉莎莎Youtube）

▲愛莉莎莎此次挑戰拍攝有錢人約會影片。（圖／翻攝自愛莉莎莎Youtube）

在充滿爭議的「YouTuber一週所需開銷」影片上線當時，許多網友砲轟她「價值觀錯亂」，這次的有錢人約會影片上線後，有粉絲在下面稱讚她「莎莎是有氣質、禮貌、活潑的女生，同時也可以很粗俗、敢玩，覺得這樣的女生很有魅力、有親和力」、「莎莎行為真的很可愛，莫名戳中我笑點」，也有網友表示「只要有錢，女生都很願意跟你約會的」、「貧窮限制了我的約會」。

▲愛莉莎莎高花費約會影片。（影／取自愛莉莎莎Alisasa YouTube）

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