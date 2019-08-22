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TWICE奪下3獎撂3國語言！子瑜韓文進步　流利飆感言中文也顧到

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度典禮Soribada 2019於22日在首爾舉辦，ITZY、N.Flying、MAMAMOO、Oh My Girl、本月少女、Stray Kids齊聚一堂，人氣女團TWICE一連奪下3獎，子瑜難得被派為發表感言的成員，她用流利的韓文、中文雙語致謝，獲得滿場尖叫聲，而MAMAMOO成員4缺1，她們將手機桌面設為輝人，形成有趣的畫面，也令人印象深刻。

▲▼TWICE一連拿下3獎。（圖／翻攝自CELUV.TV）

▲TWICE一連拿下3獎。（圖／翻攝自CELUV.TV）

TWICE身為南韓樂壇當紅女團，一連奪下女子人氣獎、本賞、年度音樂大賞3獎，典禮在各國都有直播，主持人全炫茂也要求她們用不同語言發表感言，MoMo「可以來到這麼厲害的頒獎典禮，多虧了粉絲的福，謝謝大家，今後也會繼續努力。」子瑜也開口講中文：「非常感謝能拿到這個獎，之後也會繼續努力加油。」

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▲▼TWICE撂3國語言！子瑜韓文進步了（圖／翻攝自CELUV.TV）

▲TWICE子瑜流利講韓文感言，頗具大將之風。（圖／翻攝自CELUV.TV）

▲▼TWICE撂3國語言！子瑜韓文進步了（圖／翻攝自CELUV.TV）

▲TWICE志效認愛後現身。（圖／翻攝自CELUV.TV）

▲▼TWICE撂3國語言！子瑜韓文進步了（圖／翻攝自CELUV.TV）

▲TWICE多賢得獎對鏡頭比愛心。（圖／翻攝自CELUV.TV）

最後再拿下年度音樂大賞時，子瑜難得以韓文致謝：「謝謝給了我們這麼好的獎，會帶著更多力量往前進，還有剛剛也有提到，我們要回歸了，希望大家多多支持、給我們愛。」流利的語速、發音，語言實力明顯進步許多，比起過去害羞的模樣，相對具有大將之風。而Mina因健康問題無法參與，Sana不忘喊著她的名字：「得到3個獎了，我們會小心翼翼地把獎帶回宿舍的。」

▲▼TWICE撂3國語言！子瑜韓文進步了（圖／翻攝自CELUV.TV）

▲▼MAMAMOO輝人雖然缺席，但存在感強烈。（圖／翻攝自CELUV.TV）

▲▼TWICE撂3國語言！子瑜韓文進步了（圖／翻攝自CELUV.TV）

▲▼MAMAMOO輝人雖然缺席，但存在感強烈。（圖／翻攝自CELUV.TV）

除了TWICE成員9缺1，MAMAMOO輝人也因健康問題缺席，她們上台領獎時，華莎將手機桌面設為輝人，將她放在臉旁合體，3人還把手機放在麥上，裝出輝人的聲音喊著「謝謝」，詼諧片段逗笑粉絲。

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